Székesfehérvár, 10–12 óra: Családi délelőtt a Sóstó Látogatóközpontban. Zárjátok velünk a tanévet! 10.45–11.55 óra: Mesetúra. A nyári ludak nyomában (kültéri program, regisztrációhoz kötött). Szabadtéri játékok. Kézműves-foglalkozás. Játékos ökofeladatok az interaktív táblán.

Székesfehérvár, 11 órától: Kedvenc Kupa. Keresztrejtvényfejtő verseny a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban. Egyéni verseny és csapatverseny kezdő, haladó, mesterjelölt és mester szinteken. Nevezési díj nincs, nevezés online, de a résztvevők a helyszínen is regisztrálhatnak a versenyek előtt. 11 óra: Regisztráció. 13 óra: Megnyitó. 13.05–15 óra: Egyéni verseny. 15.15–16.15 óra: Magyar és külföldi slágerek Bíró Csongor Vitéz előadásában. 16.30 óra: Eredményhirdetés. 18–20 óra: Kvízjáték. (Rejtvényfejtők Országos Egyesülete, Székesfehérvári Rejtvényfejtő Klub.)

Székesfehérvár, 10 órától: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Helyszín: Fehérvár belvárosa. 1 belépő, 26 helyszín, 1 jótett. Központi információ: Tourinform, Székesfehérvár. Szerb ortodox templom (Szúnyog utca 11.): 10–22 óra: Kiállítások a templomban, igény szerint vezetéssel. A templomban megtekinthető a nagy értékű és művészi kivitelű ikonosztáz, a közönség láthatja az első szerb festőnő, Katerina Ivanovity emlékkiállítását, valamint a székesfehérvári szerbek életéről és munkásságáról szóló tárlatot és a Palotaváros történetéről szóló filmet. A templomkertben kézművesek bemutatója és vására, büfé szerb ételekkel. 18.30 óra: A szentendrei Jávor szerb ortodox kórus koncertje.

Székesfehérvár, 14–22 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Retró- és panorámabusz: Az autóbuszok a Zichy ligettől a Zichy ligetig járnak a belvárosban. A karszalaggal rendelkező érdeklődők 20 perces élményutazáson vehetnek részt. A buszok egész órakor és félkor indulnak az „ügyvédek utcájából”. A megállót tábla jelzi a liget elején és a megállóban is. (Regisztráció szükséges!)

Székesfehérvár, 14–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Albatrosz Repülő Egyesület, repüléstörténeti gyűjtemény (Börgöndi repülőtér): Kiállítás a gyűjtemény anyagából. Katapultülés-kiállítás. Nemere és Bücker 181 projektek. Fa repülőgép-építés bemutatása. MiG-15BISz restaurálás. MiG-23 oktató kabin. APM-90 légvédelmi keresőfényszóró. A legidősebb magyar lajstromjelű légialkalmas repülőgép, a Piper J-3C Cub (1946) és a legidősebb magyar gyártású légialkalmas repülőgép, a Rubik R-22 Futár (1949) bemutatása. Góbé vitorlázórepülő szimulátor. Éjszakai helikopter- és repülőgép-fotózás.

Nyitott kabinok: An-2, Mi-2. 16 órától: Minden egész órakor vezetett hangártúra, a gyűjtemény részletes bemutatása.

Székesfehérvár, 15–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Kovács Jenő Óramúzeum (Kossuth udvar): 15–18 óra: Játékosan tanuljuk együtt az idő pontos leolvasását! Ügyességi vetélkedők, készségfejlesztő feladatok gyerekeknek. 22–24 óra: Fényfestés. Mozgó óraalkatrészek megjelenítése az Óramúzeum homlokzatán.

Székesfehérvár, 16 órától: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Városháza: 16 és 18 óra: Körséta a városházán. Cser-Palkovics András polgármester és Kulcsárné Németh Mariann idegenvezető közösen kalauzolja az érdeklődőket a 15. században emelt épületben. Regisztráció szükséges, mivel turnusonként legfeljebb 50 fő vehet részt a sétán. A székesfehérvári városháza az egyik legjelentősebb barokk épület Magyarországon. Főépülete évszázadok óta otthont ad a város sorsáról döntő gyűléseknek és egyéb kiemelkedő eseményeknek, ezért igen fontos politikai és kulturális jelentőséggel bír Fehérvár életében. Emeletén a Szent Korona, a koronázási kard és az országalma hiteles másolatai,

valamint Aba-Novák Vilmos és Kontuly Béla szekkói láthatók. A körséta résztvevői a polgármester dolgozószobájában is látogatást tehetnek.

Székesfehérvár, 16–22 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont: 16–18 óra: Gyógynövények felhasználása – workshop Lencsés Rita gyógynövényszakértővel. 18.30–19.30 és 20.20–21.30 óra: Smohay András művészettörténész interaktív tárlatvezetése.

Székesfehérvár, 16–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. MMKM Alumíniumipari Múzeuma (Zombori út 12.): 16.30–19 óra: Készítsünk magyaros tarsolylemezt alumíniumból! Alu-Go program és kreatív foglalkozás. 17–18 óra: Kezdőrúgástól a gólpasszig. Előadás a magyar népi sportjáték hagyományairól. 17–18.30 óra: Foci-barátság karkötő készítése (Ispiláng Kézműves Műhely). 18–20 óra: A színek világa. Gépi festés Jakab János öntőmester és tanítványa, Füredi Ákos irányításával. 20–20.30 óra: Dalest. Az est folyamán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület székesfehérvári tagjai bányász-kohász dalokat énekelnek. A hangulatot zsíros kenyér hagymával és krampampuli biztosítja, mely utóbbi nemes italt a felnőtt látogatók is megkóstolhatják.

Székesfehérvár, 16–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Veteránautók a Városház téren: Az Alba Regia Veteránjármű Egyesület tagjai, az autók tulajdonosai mutatják be járműveiket, ismertetik felújításuk történetét.

Székesfehérvár, 16.30–23 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. MÁV Vagon Kft. (Takarodó út 1.): 17, 19 és 21 óra: Vezetett bejárások az üzemben. A csoportok a főbejárattól indulnak. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: [email protected]

Székesfehérvár, 17–22 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Vörösmarty Mihály Könyvtár: 17–21.30 óra: Kinyílik a raktárajtó. Beiratkozási, böngészési, kölcsönzési lehetőség és barangolás a felnőtt kölcsönző részleg szépirodalmi raktárában. (Gomb)foci. Könyvkiállítás a könyvtár állományába tartozó futball és sport témájú könyvekből, valamint gombfoci kipróbálási lehetőség az olvasóteremben. A focihoz mindenki ért. Kvízek az Aranycsapatról, a fehérvári futball és a labdarúgó Európa-bajnokságok történetéről az olvasóteremben. A helyesen megfejtők között könyvjutalmat sorsolnak ki. 17–19.30 óra: Állatolimpia. Kamishibai Papírszínház kicsiknek a gyermekrészlegben. A mesét írta és illusztrálta Hervé Le Goff. 19.30–21.30 óra: Kamishibai Papírszínház, mesék felnőtteknek a gyermekrészlegben. Regisztrációt igénylő programok: 17, 18.45 és 20.20 órától: Pincétől a padlásig. Raktártúra a könyvtár olvasóktól elzárt részeiben. A Bartók téri és az Oskola utcai épület története. A könyvtári raktározási rend titkai. A könyvtár legkisebb és legnagyobb könyvei. Évszázadok titkai. A Dévay-gyűjtemény és a régi könyvek tára. Az érdeklődők betekinthetnek a könyvtár különleges muzeális gyűjteményébe, a Dévay József hagyatékából Fehérváron található több száz évvel ezelőtt kiadott könyvekbe. Labda az okosban. Focilabda, gombfoci 3D tervezése tableteken és laptopokon a könyvtár okostermében.

Székesfehérvár, 17–22 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Felsővárosi Alkotóház (Kertalja utca 8.): 17–22 óra: Nyitott műterem nap. 17 óra: Kiállítás az alkotóház művészeinek képző- és iparművészeti munkáiból. Mara Kinga Villő, Schrenk Rita Anna, Szabó Anikó és Varga Gábor Farkas alkotásai. 17 óra: Átváltozás (papírkollázsok készítése). 19 óra: A Vintage együttes koncertje.

Székesfehérvár, 17–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Szent István Király Múzeum. Rendház: 17–24 óra: A mérgek litániája. Teller Péter installációja. 17–24 óra: Hadi mustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei (időszaki kiállítás). 19–19.40, 21–21.40, 23–23.40 óra: Tematikus tárlatvezetések a Hadi mustra időszaki kiállításban. 20–21, 22–23 óra: Kurátori tárlatvezetések a Hadi mustra kiállításban. 22–23 óra: A mérgek litániája. Szima Viktória levéltáros előadása.

Országzászló téri kiállítóhely: 17–18 óra: Játszótársam akarsz-e lenni? A gombfoci története. Gráfik Imre néprajzkutató előadása. 17–24 óra: A téridőben lebegve. Szécsényi-Nagy Loránd időszaki kiállítása. 17.30–22 óra: „Megy a labda vándorútra”. Passzold tovább! Családi nyomozás (a céhlegények vándorkönyve mintájára) az állandó néprajzi kiállítástól indulva és oda visszatérve, a Szent István Király Múzeum hat állandó kiállítását érintve fedezhetjük fel azokat a tárgyakat, dokumentumokat, érdekességeket, amelyek a labdához és történetéhez kapcsolódnak. 23 óra: Eredményhirdetés. 19–20 óra: „Középkezdés”. Népdalénekes „edzés” Berki Lillával. 20–21 óra: Szubjektív, zenés tárlatvezetés Kneifel György népzenésszel a Tárgyalkotó hagyomány című állandó néprajzi kiállításban.

Fekete Sas Patikamúzeum: 21–22.30 óra: Jóízű virágoskert. Interaktív bemutató Lencsés Rita fitoterapeuta, a Herbarius program gyógynövényszakértőjének vezetésével. 23–24 óra: Krizsány Anna kurátori tárlatvezetése.

Városi Képtár – Deák-gyűjtemény: 17–19 óra: Titokzatos lények a Freskós teremben. Képzőművészeti alkotó foglalkozás gyerekeknek. 19.30–20, 20–20.30, 20.30–21 óra: Misztikus csodák éjjele a Deák-gyűjteményben. Rendhagyó tárlatvezetés asztaltáncoltatással. 21–22 óra: Makám Quartet (népzene-jazz-elektronikus zene).

Csók István Képtár: 17–23 óra: Tradicionális kínai kulturális programok. A kínai szellemi kulturális örökség bemutatása Az ókori Kína kincsei – A Jáde Császárok kora című kiállításhoz kapcsolódóan, a Magyarországi Hagyományos Kínai Kulturális Tanulmányok Egyesületével együttműködésben. 18–20 óra: Családi foglalkozás Az ókori Kína kincsei című kiállításban. 18–20 óra: Papírsárkány készítése Berky Gyula sárkánykészítővel Az ókori Kína kincsei kiállításban. 21–24 óra: A Sárkány éve. Fényfestés a Bartók Béla téren Arany Gold Zoltánnal.

Hetedhét Játékmúzeum: 17–18 óra: A színek nyomában. Múzeumpedagógiai foglalkozás családok számára Réber László Vonalba zárt történetek című kiállításának keretein belül. 19–20 óra: Berg Judit író szubjektív tárlatvezetése a Moskovszky-gyűjteményben. A Moskovszky-gyűjtemény babaszobáiban nemcsak játékok, hanem a 19. századi polgári életmód számtalan megnyilvánulása látható, a lakáskultúrától kezdve a divaton át az illemig. A szépen megmunkált bútorok, a kifinomult porcelánok, a változatos játékeszközök eszünkbe juttatják gyermekkorunkat, és azt a letűnt kultúrát, amelynek tárgyait az idő múlása egyre értékesebbé teszi. 22–23.30 óra: Puszták Népe Front (világzenei koncert).

Új Magyar Képtár: 17–18 óra: Izinger Katalin kurátori tárlatvezetése. 18–21 óra: Design, elvitelre. Készítsd el, vidd haza! Családi foglalkozás. Egy kreatív délután: tanulás, alkotás és kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak. Üzen a füzet (kreatív foglalkozás a Papírformával). Hordd magadon a kortárst! (Kreatív foglalkozás a KACs Műhellyel). Mozgó művészet (térmodul készítése, KACs). Képeslap az éjszakából! 18–23 óra: „Átiratok” (vármegyei rajzpályázat). Az Új Magyar Képtár anyagára készült diákmunkákból rendezett képzőművészeti, pályázati kiállítás. 19–23 óra: Programok a Museum Café és a Kolora Egyesület szervezésében: 19–20 óra: Slam Poetry Open Mic. 20–21 óra: Næz budapesti alternatív rock kvintett koncertje. 21–22 óra: Waiting Room székesfehérvári alternatív rockzenekar koncertje. 22–23 óra: Bodonyi Dani (dj-szett, nu-diszkó, indie pop).

Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert: 17–20 óra: Hallgass a kövekre! Romkerti felfedező séta. A foglalkozás helyszíne az egykori Koronázó Bazilika romterülete. 18–19 óra: A koronázó bazilika és utóélete a török uralom után. Kovács Dóra múzeumpedagógus tematikus tárlatvezetése.

Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont: 17–18 óra: Solium Regni. Kurátori tárlatvezetés Biczó Piroskával. 20–24 óra: Tudja kő! Kutakodás a bazilika kövei között. Családi program, kézműves-foglalkozás.

Palotavárosi kiállítóhely: 14–15 óra: Varró Ágnes kurátori tárlatvezetése. A Rác utca megőrizte a környező lakótelep építése előtti Palotaváros jellegzetes utcaképét, hagyományos építészetét. A múzeum kezelésében lévő, 11-es számú épületben lévő állandó kiállítás a városrész történetét és néprajzát mutatja be. 14–18 óra: Tűzzománc workshop az Aszter Tűzzománc Műhellyel.

Székesfehérvár, 17–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény (Malom utca 2.): 17 óra: A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar muzsikál az Országalmánál, majd a zenekar felvezetésével séta az Emlékgyűjteményhez. 17 órától: A Magyar Honvédségnél ma rendszeresített, hatástalanított fegyverek bemutatója. Múzeumpedagógiai programok, kézműves foglalkoztató. Lézerfegyver-lövészet. Katonai toborzás. Az állandó tárlat megtekintése. 18 óra: A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar esti koncertje az Emlékgyűjtemény udvarán. 19 óra: Burján Zsigmond: Csak még egyszer előre! című első világháborús filmjének vetítése az előadóteremben.

Székesfehérvár, 18 órától: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. A Székesfehérvári Fúvószenekar koncertje a Városház téren, az Egyházmegyei Múzeum előtt.

Székesfehérvár, 18–20 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Vidi Múzeum (Csíkvári út 10.): 18–20 óra: Találkozás a sportlegendákkal. Interaktív múzeumtúra, mezkiállítás, filmvetítés, régi és új focis játékok a Kölyök Klubban. A látogatók egy kvízjátékon is részt vehetnek, a helyesen kitöltők között két Vidi Shop ajándékcsomagot sorsolnak ki a Fehérvár FC felajánlásával. 22 óra: Reflektorfényes stadiontúra. Regisztráció: [email protected]

Székesfehérvár, 18–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: 18–19 óra Sörpárlat-kóstoló az Agárdi Pálinkafőzde Kft. munkatársának vezetésével. 20–21 óra: Nyárai-Horváth István atya rendhagyó tárlatvezetése az imádságról szóló Föld és ég között című kiállításban. 21–22 óra: A Rézeleje zenekar koncertje. 22 óra: Táncház és tánctanítás a Rézeleje zenekarral.

Székesfehérvár, 18–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltára: 18–23 óra: Asztali hadijáték a levéltárban. Ízelítő a fehérvári hadijáték klubok életéből. Három terepasztalon elevenednek meg a történelem nagy csatái, kézzel festett figurákkal, meghatározott szabályrendszerek szerint. Erre az estére „festősulival” is készülnek a klubtagok, a levéltárba látogató gyerekek maguk festhetik meg a játékfigurákat. 18–24 óra: Nő, anya, társ. Asszonyok a Károlyi családban. Kiállítás. 19–20 óra: Önismereti énekoktatás. A zeneterápia és zenepedagógia kapcsolódása az alapfokú művészetoktatásban. Tóth Hédi zeneterapeuta, előadóművész, zenetanár előadása. 21–22 óra: Lelki barangolás a zene világában. Énekes előadók könnyűzenei koncertje.

Székesfehérvár, 18–24 óra: Múzeumok éjszakája. „Gólpassz”. Vasvári Pál Általános Iskola Siklósi Gyula Pincegalériája: 18–24 óra: A pincegaléria I. István korától mutatja be a város erődítményeit, ostromait, folyamatosan csoportos idegenvezetéssel. A városmaketteket 380 ólomkatona teszi látványossá, és eredeti fegyverek is megtekinthetők. A repüléstörténeti kiállítást makettek is színesítik. A pincegaléria legújabb kiállítása a 10-es huszárok limanovai hős bátorságának állít emléket terepasztallal, katona figurákkal, teljes huszár egyenruhával. A gyerekeket gyurmavárkészítés és játékos régészkedés is várja. A sikeres ásatás „katona leletét” minden gyermek hazaviheti! 19 és 21 óra: Második világháborús harckocsimodell-bemutató és vezetési lehetőség.

Tordas, 16 órától: Tanév záró – Nyár indító. Beach Party és Szent Iván-éji tűzugrás. Helyszín: az óvoda alatti rét. Strandröplabda, pingpong. Kung-fu és tai chi. Légtorna-bemutató és táncbemutató. 17.30 óra: Hab-party. Étel, ital, fagyi.

Újbarok, 11 óra: Hangszer-vándor. Interaktív zenei előadás és hangszerbemutató a világ 4 tájáról 60 percben (közöségi színtér). Fejér Simon Pál zenész, dalszerző, a nagysikerű Lengemesék című animációs film zeneszerzője kalauzolja az érdeklődőket egy zenei előadáson keresztül a világ négy égtájára. A műsor végén megtekinthető, és felügyelet mellett kipróbálható a sok érdekes hangszer. (Az esemény látogatása ingyenes. A Petőfi Kulturális Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósul meg.)

Vértesacsa, 14 órától: Szent Iván-éj. Helyszín: az általános iskola udvara. Büfé. Ugrálóvár. Rodeó bika. Lökd meg a kecskét! Gumicselló-hajítás. 14–19 óra: Arcfestés. 16.30 óra: Estebéd. 17.30–19 óra: Íjászat.

Június 23. (vasárnap)

Bakonykúti, 9.15 óra: Herbarius program. Erdő-mező gyógynövényei. (Menta, orbáncfű, apróbojtorján, ürömfélék, útifű, kakukkfű, tejoltó galaj és sok más is.) Túravezető: Lencsés Riza gyógynövényszakértő. Megközelítés a fehérvári buszpályaudvar 10-es kocsiállásáról 8.40-kor induló járattal. Találkozás Bakonykútiban 9.15 órakor a közösségi ház előtt, a játszótér melletti parkolóban. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Baracs, 18.30 órától: Szent Iván-napi varázslatok Suplicz Misivel a Vezérparkban. A nyári napforduló ünnepe, az év legrövidebb éjszakája. Népi hagyományok és hiedelmek. Virágkoszorú-készítés. Tűzgyújtás és tűzugrás. Körtánc. Vendégváró asztal.

Cece, 7 órától: Fejér vármegyei fogathajtó-bajnokság (kettesfogat, egyesfogat). Fogatok érkezése. Helyszíni nevezés. Pályabejárás. Technikai értekezlet. Helyszín: a sportpálya. 10 óra: Akadályhajtás, 1. forduló. 12 óra: Akadályhajtás, 2. forduló. 14 óra: Összevetés. 15.30 óra: Vadászhajtás. 17 óra: Eredményhirdetés és díjkiosztó.

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek 2024. A Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. Helyszín: a Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon. (Rossz idő esetén: az Erzsébet téri Művelődési Ház.)

Nagyvenyim, 19 óra: William Shakespeare: Othello. A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely szabadtéri előadása egy részben. Helyszín: a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár parkja. (Az előadás ingyenes. Adományukkal a társulat további munkáját segítik.)

Szabadbattyán, 18 órától: Szent Iván-éji álom túra. Játék 4–6 fős csapatoknak az esztendő legrövidebb éjszakáján. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár. 21.30 óra: Tűzzsonglőr show. 21.45 óra: Eredményhirdetés.

Székesfehérvár, 9 órától: Kedvenc Kupa. Keresztrejtvényfejtő verseny a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban. Egyéni verseny és csapatverseny kezdő, haladó, mesterjelölt és mester szinteken. Nevezési díj nincs, nevezés online, de a résztvevők a helyszínen is regisztrálhatnak a versenyek előtt. 9 óra: Regisztráció. 10–12 óra: Csapatverseny (4 fős csapatok). 12.30 óra: Eredményhirdetés. (Rejtvényfejtők Országos Egyesülete, Székesfehérvári Rejtvényfejtő Klub.)

Június 24. (hétfő)

Székesfehérvár, 16 óra: Megemlékezés Gyóni Géza születésének 140. és halálának 107. évfordulóján a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház udvarán, a Gyóni Géza-szobornál. Beszédet mond: Nagy Benedek szobrászművész, a szobor alkotója.

Székesfehérvár, 17 óra: Mesterkurzus. Délszláv népdalok és népzene a tököli Kolo együttessel. Énektanítás és tánctanítás. Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. 17.30 óra: Délszláv táncház a Kolo együttessel.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Meseföldrajz Csóka Judit meseterapeuta vezetésével. Az észak-amerikai mesék világa. Helyszín: a VMK Széna téri Tagkönyvtára. A program felnőtteknek szól.