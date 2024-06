Ugyan a kiírás szerint a helytörténész a három székesfehérvári iskoláról, a Ciszterci Szent István Gimnáziumról, a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskoláról, valamint a Teleki Blanka Gimnáziumról, illetve ezen intézményekben tanult híres emberekről beszél a jelenlévőknek, az alkalom során csak a Ciszterciről mesélt. Mint mondta ez az oktatási intézmény, illetve annak múltja annyira sokrétű, hogy megkíván egy teljes estnyi előadást.

Ahogy azt hallhattuk a város legrégebb óta működő iskolája jelentős külső és belső átalakuláson és bővítésen esett át, a folyamatosan változó tanítási normákról nem is beszélve, ugyanekkor még így is számos ma ismert embert nevelt ki. Itt tanult többek között Goldziher Ignác, Klebersberg Kuno és Wekerle Sándor is. De rajtuk kívül sok más ismert és jelentős alak neve elhangzott.

Érdekességként az is elmesélte az előadó a jelenlévőknek, hogy a Vörösmarty Könyvtár épületének bejárata felett még ma is fennmaradt a ciszterciták címere, amelyen egy hattyú követ tart a lábában, ami az állhatatosságot jellemzi.

Magony Imre szerdai előadása a Helytörténeti esték évadzáró alkalma volt, de a nyár után ismét visszatér a programsorozat.