Hatalmas teherautón érkezett, a rengeteg építőanyag a délelőtti órákban az SzC Jáky József Technikum hátsó bejáratához, ami kellően szűknek tűnt ahhoz, hogy a rengeteg anyaggal be tudjon állni az autó. Így az építőipari adományt a diákok rövid úton, de azonnal testközelből ismerhették meg, hiszen ők voltak azok akik szorgosan segédkezve a nyári gyakorlat helyszínére, az iskola belső udvarára hordták, és szakszerűen elhelyezték a Braun Kft. felajánlását!

A diákok a legmodernebb építőanyagokkal ismerkedhetnek meg a nyáron

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Oroszné Stefánkó Éva, a Székesfehérvári SzC Jáky József Technikum igazgatója kérdésünkre elmondta, nagyon nagy örömmel fogadták az adományt, amit kapott az iskola. Nem csak a szándék, és a pozitív szakmai kapcsolat miatt, hanem azért is mert kimondottan fontosnak érzik, hogy a diákok, az iskolában végző tanulók a legjobb minőségű építőanyagokkal tudjanak dolgozni, gyakorolni, felkészülni az építőipari kihívásokra. – A Braun Kft. nagylelkű támogatása, kimondottan magas minőségű építőipari termékeket tartalmaz, mi pedig fontosnak érezzük, hogy technikus tanulóink, akik elkezdenek majd dolgozni az építőipar különböző területein, már most meg tudják különböztetni és ki tudják választani a jó minőségű, magas színvonalú termékeket ahhoz, hogy a munka, és majd az épület vagy építmény is hasonló értékekkel rendelkezzen. A gyerekeknek nyári gyakorlaton kell részt venniük, és ehhez a legjobb időben érkezett a felajánlás, támogatás, hiszen minden tanuló nem fér be a duális képzésben résztvevő cégekhez, így nekik az iskolában biztosítunk gyakorlati lehetőséget, ahol így most kiváló anyagokkal tudnak dolgozni ezen időszakban – mondta el az intézmény vezetője. Illetve hozzátette: – Azért is örülünk, hogy a legújabb és legmodernebb anyagokat kapják meg a gyerekek a gyakorlatra, mert forradalmi és nagyon gyors változás zajlik az építőiparban, így aki nem találkozik időben és nem ismeri meg kellően a legújabb technológiákat, anyagokat, annak akár behozhatatlan lemaradása is lehet a szakmában.

A jövő építőipara a közös munkában gyökerezik!

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Bezák Péter a Braun Kft. ügyvezetője, az adományozó cég munkatársa elmondta: – Azért érezzük fontosnak ezt a felajánlást, hogy a diákoknak ne a munkaterületen kelljen először találkozniuk a legmodernebb építőanyagokkal, hanem ha úgy tetszik, most még „laboratóriumi” körülmények között ismerkedhessenek a technológiákkal, anyagokkal.