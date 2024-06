Székesfehérvár: 2024 Tavasz best of. Válogatás a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum grafika és a fotó szakkör diákjaink munkáiból.

Vörösmarty Mihály Könyvtár, központi könyvtár (Oskola utca 7., földszint). Megtekinthető június 29-éig.

Székesfehérvár: Székesfehérvár a frontvonalban 1944–1945. Kamarakiállítás a Rendház Látogatóközpontban. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Szent István Király Múzeum közös kiállítása Székesfehérvár és környéke második világháborús harcainak történetébe nyújt betekintést. Továbbá: korszakos haditechnikai eszközök, német harckocsi roncsdarabjai. Megtekinthető június 30-áig.

Székesfehérvár: Varrott könyvek, könyvlapok, fércművek a VMK Budai úti Tagkönyvtárában. Kiállítás a Fehérvári Kézművesek Egyesülete könyvvarró szakkörén készült textilkönyv-alkotásokból.

Székesfehérvár: Gyermekrajz-kiállítás az Igazgyöngy Alapítvány növendékeinek munkáiból. Helyszín: a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlege. Megtekinthető július 13-áig.

Székesfehérvár: Labdarúgó Európa-bajnokság – Focibélyegek. Bélyegkiállítás a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör tagjainak bemutató anyaga. Megtekinthető július 25-éig.

Székesfehérvár: A téridőben lebegve – Folyamatosan változó koordináták. Szécsényi-Nagy Loránd médiaművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyének emeleti kiállítótermében. Megtekinthető szeptember elsejéig.

Székesfehérvár: Átiratok. Vármegyei rajzpályázat. A képtár kiállításának anyagához kapcsolódóan 12–20 éves diákok kiállítása. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Megtekinthető szeptember végéig.

Székesfehérvár: Solium Regni – Az ország trónusa. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Várkörút 32.). Állandó kiállítás. Megtekinthető keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tác-Gorsium: Agyagkatonák. Az első kínai császár halhatatlan őrei. Kiállítás a Gorsium Régészeti Parkban. A látogatók testközelből is megismerhetik a különleges agyagkatonák történetét. A kiállításon csaknem félszáz anyag- és mérethű agyagkatonát mutatnak be. A látogatók megismerhetik a kínai császárság korát, az agyagkatona hadsereg történetét is. Megtekinthető augusztus 19-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.