A tapasztalatok szerint, az utazni vágyók többsége ragaszkodik a helyben foglaláshoz, de az online térhódításnak köszönhetően van chates felület is, ahol el tudják intézni mindezt, illetve igénybe vehetnek online ajánlatkérőt is, tudtuk meg az IBUSZ-tól. A társaság székesfehérvári irodájának vendégei 60 százalékos arányban Fejér vármegyeiek, a maradék 40 pedig az ország egyéb pontjain él. A legkedveltebb és leggyakoribb desztináció Görögország, azon belül is Korinthosz városa, valamint Kréta és Rhodosz szigete. Ezeken a nyaralásokon félpanziós ellátást kapnak a vendégek, van lehetőség autóbérlésre, és ezeknél a desztinációknál inkább az aktív kikapcsolódáson van a hangsúly. A második leglátogatottabb ország Törökország, ahol a vendégek többnyire hotelekben szállnak meg és az ellátás is all inclusive, a hangsúly itt a passzív pihenésen van. A távolságok miatt repülővel utaznak ezen helyszínekre az ügyfelek, de van példa buszos utazás is görög szárazföldre, ilyen például Paralia, ahova viszont több, mint 10 óra az út. Görögországba javarészt 8 nap, 7 éjszakát töltenek, Törökországban ez 10-11 nap is lehet, sokan még szeptember-október környékén is utaznak ide. A nyári szezonon kívüli időszakokban nagy érdeklődés van olyan desztinációkra mint Omán, Egyiptom, Kanári-szigetek vagy a hajós utazásokra.

A Fehérvár Travellel csak a nyári időszakban több, mint 8000 fő utazik. Az utasok jellemzően az ország minden tájáról, illetve határon túlról is jelentkeznek. Idén kivétel nélkül hatalmas a kereslet utazásaikra. A legtöbben Svájcba, Szlovéniába és Olaszországba utaznak, de népszerűnek számítanak a spanyol és skandináv utazások is. Túráik 60 százaléka autóbuszos, ám ettől függetlenül keresettek a repülőgéppel szervezett körutazások is. Átlagosan 6-8 napot töltenek el utasaik az adott területen, ez függ az adott desztináció távolságától is.

“A konkrét Fejér vármegyei utas szám üzleti titok, de országos szinten a második-harmadik helyen vagyunk mindig az utaztatók között. Azon városokban pedig, ahol saját irodával vagyunk jelen, még kiemeltebb figyelmet biztosítunk utasainknak, így az országosnál is magasabb a Kartago utasok aránya” - tudtuk meg a Kartago Tours cégvezetőjétől. Az idei év eddigi nyertese foglalások terén náluk Törökország. Ennek oka a rendkívül jó ár-érték arányban igénybe vehető szállodák, melyek all inclusive ellátást biztosítanak. Gyermekbarát szolgáltatásokkal (mint például a szálloda partján lévő vízi csúszdák) és a közvetlen közel található tengerparttal csábítják a vendégeket. Ennek köszönhetően évről-évre növekszik a visszatérő utasaik száma, mellette pedig mindig jelennek meg újak is. Törökország mellett Tunézia és Egyiptom is töretlen népszerűségnek örvend az utazási irodánál a görög szigetekkel együtt. Kínálatukban csak repülős utazások találhatóak, amivel a utasok gyorsan és közvetlenül tudnak charterjáratokkal eljutni a kívánt desztinációba. A Fejér vármegyeiek jellemzően náluk egy hetes utazásra foglalnak, de népszerűek a két hetes ottlétek is. Törökországban a heti több járatnak köszönhetően tudnak köztes, 10-11 napos turnusokon is részt venni az utazók, amennyiben az egy hetet túlságosan kevésnek, a két hetet túlságon soknak érzik.