- Régi adósságot törlesztünk a parkolók és a garázsok körül futó út felújításával, amelyet 2020-ra terveztünk, a forrás is megvolt rá, de akkor ismert okok miatt a munkát el kellett halasztani. Tavaly ősz végén adtuk át végül a munkaterületet, de maga a felújítás csak tavasszal kezdődhetett meg – mondta csütörtök reggel a helyszínen Horváth Miklósné, a terület önkormányzati képviselője, aki hozzátette, örömmel tölti el, hogy 14 éves képviselősége végén megvalósulhat a szóban forgó felújítás.

Nagy Zsolt a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője az I-es ütem átadásakor elmondta, a garázsok előtt az egész pályaszerkezetet cserélték, ami nagy munka volt, továbbá új csapadékvíz elvezető hálózatot is építettek. A felújításra azért is volt nagy szükség, mert – amellett, hogy az út ’70-es években történt megépítése óta nem esett át nagyobb felújításon - csapadékvíz elvezetési problémák is voltak a területen, az altalaj pedig teljesen tönkrement az útburkolat alatt. A képviselő asszony azt is megemlítette, számos körülmény nehezítette a kivitelezést, többek között az is, hogy az érintett területen összesen hét szolgáltatóval kellett egyeztetni annak érdekében, hogy semmilyen földkábel, cső, vagy vezeték ne sérüljön meg munka közben, vagy hogy egy közeljövőben szükségessé váló csere miatt ne kelljen felbontani az új utat. Azt is figyelembe kellett venni, hogy a garázssor körül futó U-alakú út egyirányú, vagyis a felújítást nem lehet egy ütemben kivitelezni.

A munka az útszakasz másik felének felújításával folytatódik, amihez kérik a lakók további türelmét. Ha minden a tervek szerint halad, még az év vége előtt elkészülhet ez a rész is.