A városgondnokág munkatársai a terület előkészítése után kör alakban fehér kavicsokkal borították be a körforgalmat, majd pedig beültették évelő virágokkal – írja a Polgárdi Hírek és bejegyzésükből az is kiderül, hogy a munkálatok még nem értek véget, a körforgalomban ugyanis helyet kap még a település felirata is, amelyet bazaltkőből raknak ki.

Forrás: Polgárdi Hírek