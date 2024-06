A Károlyi József Általános Iskola diákjai nemcsak szebbé tették a szavazófülkéket, hanem egyben rámutattak arra is, hogy milyen fontos és milyen szép az a hely, ahol élnek. Festővászoni szintre emelték fel a szavazófülkék egyenszínének monotonságát, és olyan művek születtek, amik kifejezetten Csurgóról mesélnek. Az egyik függönyön természetesen madarak szerepelnek, hiszen ezek a sokak számára kedves állatok kiemelten fontosak a csurgói embereknek, akik még madártanösvénnyel is büszkélkedhetnek.

Fotó: Önkormányzat

A másik alkotás a Károlyi-kastélyt és a sokak által látogatott, híres kastélykertben álló gloriett-et örökítette meg, ahogy hófehéren magasodik a csillogó tükrű, kék tó partján. Persze került a függönyökre számtalan virág, és egyéb motívum, de megjelent az egyik legaktuálisabb figura is. A Béke Királynője szobor nem csak azért fontos Csurgó számára, mert egy évente koszorúzott műemlék, hanem, mert ez a szobor annak is az emlékműve, hogy milyen jószándékú, másokat segítő, befogadó emberek éltek és élnek ma is Fehérvárcsurgón.

Fotó: Önkormányzat

Az ötlet az önkormányzattól, pontosabban a település jegyzőjétől érkezett, míg a művészek a helyi iskolások voltak. A nemrég született műveket egy ideig nem láthatja a nagyközönség, hiszen a szavazófülkéket már elbontották, de a vásznakat megőrzi a település, és mostantól minden szavazás ezen alkotások védelmében zajlik majd, tudtuk meg Temesvári Krisztián polgármestertől.