Azoknak a településeknek, akik élni kívántak a MME segítségével pályáznia kellett, majd az egyesület ezt követően elbírálta a beérkezett pályázatokat. Fejér megyében két olyan település is volt, amelyek pozitív elbírálásban részesültek: Nádasdladány és Fehérvárcsurgó – olvasható a honlapon. Ami Nádasdladányt illeti, a település 500 ezer és 1 millió forint közötti értékben kap madárvédelmi és természetvédelmi eszközöket – etetőket, odúkat – az egyesülettől, akik a kihelyezésben és egy tanösvény kialakításában is segédkeznek.

A község polgármestere, Varga Tünde közösségi oldalán számolt be az örömhírről, ahol azt is megosztotta, hogy a MME-vel közösen a projekt helyszínéül a Promenádot és a környező fás területet találták alkalmasnak. De emellett az óvodának és az iskolának is jut az eszközbeli juttatásokból.