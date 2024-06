Az autót otthon kell hagyni és vagy gyalog, vagy bringával ki kell menni a hegyre, a Csókakői útra, ha kellemes szabadtéri körülmények között akarjuk megismerni a móri borászatok szőlősorait, illetve legkiválóbb borait. A júniusi We Love More Outdoor most szombaton kezdődik 14 órától, és aki sem gyalogolni, sem biciklizni nem akar, az akár lovaskocsival is kimehet a szőlőhegyre, ugyanis a Ferencz tanya fogatai fél óránként indulnak majd a posta oldalából.

Akik mégis inkább az autó mellett döntenek, azoknak érdemes tudniuk, hogy csak a borút elején található telephelyparkolóban hagyhatják a résztvevők az autókat, mert a túra alatt az érintett útszakaszt lezárják, miközben a polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a résztvevők vigyenek magukkal kényelmes cipőt a terepre, napkrémet a sugárzás ellen és legyen velük elemlámpa is. Borkóstolóról lévén szó, érdemes poharat is vinni, de aki ezt elfelejti, az a helyszínen ezt pótolhatja, a többi felsorolt kellékkel ellentétben.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a rendezvény ingyenes, szabadon, kötelezettségek nélkül látogatható, és ha az érdeklődők azt szeretnék, hogy ez így legyen a jövőben is, akkor senki se vigyen a szőlőhegyre, illetve a programra máshonnan hozott borokat.