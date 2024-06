Lokálpatrióta

Lévai Ildikó – született nevén Wéninger Ildikó – őscsókakői, gyökerei ide kötik elszakíthatatlanul. Egy igazi lokálpatrióta, aki rajongással szereti szülőföldjét, annak múltjával, emberi értékeivel együtt. A közösség aktív tagja, önkormányzati képviselő és szociális szakember. Vallja, ha közös a cél, akkor képesek a különböző értékeket képviselő és nézeteket valló emberek összefogni.

– Csókakőn gyermekkorom óta élek, ide köt életem szinte minden állomása. 16 évig dolgoztam a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei Szervezeténél, 5 éven keresztül a Móri Kórház és Rendelőintézet, valamint az összevonás után már a mostani nevén a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház munkatársa voltam. Szakvizsgázott szociális munkásként kétszer is vezettem a helyi Idősek Otthonát. A civil életben is kiveszem a részem a munkából. A Szülői Szervezet elnökeként segítettem a helyi óvoda, majd az általános iskola munkáját. Tagja vagyok a Nők Klubjának, a Szent Donát Borrendnek, a Csókakői Templomkórusnak és szívesen támogatom más civil szervezetek rendezvényeit is. Családomban négy gyermek neveléséről gondoskodunk párommal. Jelenleg egyéni cégemben szociális alapellátás keretében Támogató Szolgálatot és vállalkozásomban, Otthoni Szakápolási Szolgálatot működtetek, valamint őstermelőként családi gazdaságunk fejlesztésével is foglalkozom.

Mindezek mellett önkormányzati képviselőként szolgálom a csókakőieket, de reményeim szerint, a helyhatósági választást követően, a helyiek megtisztelő bizalmával már polgármesterként tehetek a településemért, az itt élőkért, mert Csókakő a legfőbb érték!

Motiváció, polgármesteri ambíciók

Az évek alatt szerzett tapasztalatai, a szép jövőképbe vetett hite és optimizmusa sarkalta arra, hogy polgármesterjelöltként induljon a június 9-i helyhatósági választáson, amely szerinte egy község életében évekre meghatározza a település fejlődési irányát, fejlesztéseit, a lakosság komfortérzetét. Ezért is tarja fontosnak, hogy az itt élők éljenek szavazati jogukkal és mondják el véleményüket.