A kivitelezés során keletkezett útbontási és egyéb hibák kijavítása is rövidesen meg fog történni, ígérik a szakemberek és a település vezetői. A település közösségi oldalán arról is tájékoztatják a lakosságot, hogy a próbaüzem alatt lehetőség van térítésmentesen rákötni a hálózatra. Ezzel kapcsolatosan pedig a napokban kiküldésre kerül az a tájékoztató kiadvány is, amin a rákötés feltételeit és módját ismerhetik meg a településen élők. Vajta mellett a beruházásban részt vevő települések: Bikács, Györköny, Pálfa, Pusztahencse. Ezzel nem csak a település lesz tisztább, élhetőbb és környezetbarátabb, hanem a település megítélése, értéke is jelentősen növekedett.

Fotó: az önkormányzattól