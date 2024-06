Csütörtök délután Pletser Ádám, az egyesület elnöke személyesen látogatott el az otthonba, hogy átadja a sport- és rehabilitációs eszközöket a gondozottak részére. Mint azt megkeresésünkre elmondta: az átadott eszközök között voltak kerekesszékek, gimnasztikai labdák, okos mérleg, okos vérnyomásmérő és gumiszalag is.

Forrás: iGenerációért Egyesület

Az elnök azt is hozzátette, hogy a közeljövőben visszatérnek és sportfoglalkozásokat tartanak az otthon lakói számára, akik a most átadott sporteszközöket is tudják már használni a foglalkozás során.