Június 9-én megnyerte a polgármesteri választást Velencén, viszont a széket októberben veheti csak át. Mit tehet ilyenkor a győztes fél, milyen lehetőségei vannak, illetve konkrétan mit tervez tenni ez idő alatt?

– Jogi lehetőségek ebben az átmeneti időszakban nincsenek, tehát a városért továbbra is a jelenlegi vezetés felel. Addig is számos teendőm lesz azonban, mert szeretnék felkészülni erre a nagy és felelősségteljes feladatra. Figyelemmel kísérem az önkormányzat munkáját, részt fogok venni a testületi üléseken.

A lakosság és a közvélemény egyik fő kérdése, vajon mi lesz a Velence Korzóval? Éppen 10 éve a helyi turisztikai élet egyik központja, mégis az látható az elmúlt pár évben, hogy nem sikerült ebből előnyt és erényt kovácsolni. A ráépítési per lezárult, ellenben ott egy fontosabb ügy, az üzemeltetői szerződés pere. Nagy eséllyel a bíróság nem tesz pontot a végére a polgármesteri szék átadásáig. Mik tehát az elképzelések?

– A Korzó minden választás alkalmával és azon túl is sarkalatos pontja Velencének. Már az építkezés kezdetén heves érzelmeket váltott ki, ami csak tovább fokozódott, amikor leállt egy időre a projekt. Amikor pedig az üzemeltető élni kívánt a ráépítési jogával, újabb indulatokat generált a népszavazási kezdeményezés. A 2019-es új képviselő-testülettel pedig az üzemeltető és az önkormányzat között is feszült lett a helyzet, melynek a vége az üzemeltetői szerződés egyoldalú, azonnali felmondása lett. Ennek a pernek azonban még messze nincs vége. Ezek a feszültségek nagyon nem tesznek jót Velencének, nagyon nem jó senkinek – sem a velenceieknek, sem pedig az ide látogató turistáknak. Éppen elég kárt szenvedett Velence, amikor a Velencei-tó vízszintje rekord alacsony volt, a negatív hírverés pedig azt a maradék turistát is elriasztotta, akik még visszajártak. Nagyon megsínylette ezt a velencei turizmus, az itt élő és itt dolgozni akaró emberek egyaránt. Mára a Velence Korzó is ugyanígy veszített vonzerejéből, ami nem is csoda, hiszen mostanra mindenki a kerítéssel azonosítja, ami a Korzó és a Velencei-tó között húzódik. Ez a kerítés fizikailag és szimbolikusan is gátolja azt a szabadságérzetet, ami egy szabadstrandhoz hozzátartozik. Akármi lesz tehát a per vége, az egyezség része kell legyen az, hogy az a kerítés onnan eltűnjön. Az üzemeltetési szerződést tárgyaló bírósági döntést megvárjuk, s majd annak fényében dönthetünk a továbbiakról.