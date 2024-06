A kormány egy nap alatt elfogadta azt a törvényjavaslat-csomagot, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be hétfőn délben, és amelyben szerepel a mobiltelefon iskolai használatának korlátozása. A módosítási javaslat szerint a kormány meghatározhat bizonyos tárgyakat, melyeket tilos bevinni az iskolákba és kollégiumokba, vagy amelyeket csak igazgatói engedéllyel szabad használni a tanórákon. Megkérdeztünk két székesfehérvári iskolát, egy általános iskolát és egy gimnáziumot, hogy véleményezzék a tervezetet, illetve ismertessék velünk, hogy intézményeikben milyen, a mobiltelefon vagy más eszköz használatát korlátozó intézkedések léptek már életbe.

Tóth Péter, a Munkácsy Mihály Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy már korábban számoltak az internet térhódításának következményeivel, így azzal is, hogy a mai fiatal generációktól gyakorlatilag elválaszthatatlan az internet és vele együtt a mobiltelefon is. – Ezért tettünk iskolánkban 2017-ben nagyszabású kísérletet arra, hogy megpróbálunk segíteni a gyerekeknek eligazodni az „új világban”. Iskolánk 2017-ben indított programjának elnevezése és célja, a Mobiltelefonok hasznos és etikus használatának elsajátítása. Már az első hónapokban érezhető volt, hogy a lehetetlennel próbálkozunk. A hasznos alkalmazásra való nevelés jelenleg is folyamatos, a digitális pedagógiai módszertani programunk a mindennapi munkánk részét képezi. Meggyőződésem, hogy az etikus használat szabályait is ismerik tanulóink, de tudni és betartani már nem ugyanaz. A belső kényszer hatására a gyerekek kreatívan ki tudták játszani programunkat. Igyekeztünk szűkíteni a kibúvók lehetőségeit, de tény, hogy a program hat éve alatt folyamatosan vert helyzetben éreztük magunkat.

Mára mi is csatlakoztunk a tiltó iskolák közé, de mindezt nyugodt lelkiismerettel tettük, hiszen nem voltunk restek, cinikusak, igyekeztünk mindent megtenni az innováció támogatása érdekében. Elbuktunk. Mentségünk, hogy esélytelenek voltunk a dopaminvadász cégekkel szemben. A gyerekek érdekében a legtöbbet a tiltással tettük. Annak tükrében, hogy mára mekkora nyugalom van közösségünkben, talán hiba volt a hat év. Persze így is vannak próbálkozó gyerekek, akik nagyon birkóznak függőségükkel, de ezeknek az eseteknek a száma szinte minimális. Az iskolában töltött idő bőven belefér a gyerekek mobilmentes életébe, mi több, a legtöbb gyerek számára talán ez a fix, biztos dopamindetox zóna.