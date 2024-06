Szombaton végre elérkezett a várva várt pillanat, és a forró városi környezet közepén mintegy hűsítő oázisként kinyitott a székesfehérvári strand. Beszámolók szerint szombaton tömeg volt, nagyon sokan várták a pillanatot, hogy fejest ugorhassanak a nagy medencébe vagy éppen napfürdőt vegyenek az egyik színes napozóágyon pihenve. A gyerekeket idén is várják a játékos, színes állatfigurás vízköpők és a gyerekmedence, a felnőtteket a nagy medence és a kellemesen masszírozó csobogós medence is.

A medencék kifogástalan állapotban várják a látogatókat, hiszen idén is megtörténtek a szükséges karbantartási munkálatok, javítások, amelyek sorából nem maradt ki sem a térkő, sem pedig az öltözőszekrények.

A jegyárakban nem történt változás, idén a tavalyi árakon tudunk belépőt váltani a strandra. A megszokottak szerint válthatunk sima, felnőtt jegyet vagy éppen családi jegyet, illetve kedvezményes jeggyel léphetnek be a strandra a gyerekek, diákok és a nyugdíjasok. Továbbra is élnek az idénybérletek, amelynek van felnőtt és kedvezményes változata is.

A strand minden nap 08:00 és 19:00 óra között várja a fürdőzni vágyókat, egészen szeptember elsejéig.

Ott jártunkkor nem voltak sokan, hiszen borongósan indult a vasárnap, a napot szürke felhőzet takarta, mely nem éppen strandolásra hívta az embereket. De csüggedésre semmi ok, lesz még bőven napos, strandolós idő idén nyáron is!