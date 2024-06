Kis István, a Harman Becker ügyvezető igazgatója is köszöntötte a diplomásokat. – Székesfehérváron, ahol az ipar jelentős képviselői, ennek a régiónak az ipari résztvevői a magyar gazdaság oszlopos tagjai, megteremtettük és a továbbiakban is meg fogjuk teremteni azt a lehetőséget, hogy a csillogó szemű, érdeklődő, motivált és értéket teremtő diákoknak lehetőséget és karriert, jövőt biztosítsunk. A ma végzős 177 emberhez is így állunk hozzá, a cégek nevében azt tudom mondani, hogy tárt karokkal várjuk a friss diplomásokat – fogalmazott Kis István.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Györök György dékán köszöntötte a hatvan, ötven és negyven éve diplomázott hallgatóikat is, akik a jogelőd intézményeiben végeztek. – Önök mögött hosszabb út van, a teljesítmény, amit az elmúlt fél évszázad során elértek, figyelemre méltó. Tisztelet érdemlően és példaértékűen meneteltek az eddig megtett úton. Köszönjük, hogy szakmai életükkel nagy figyelmet vívtak ki a székesfehérvári felsőoktatásnak – emelte ki a dékán.

Az ünnepi beszédeket követően sor került a dékáni dicséretek és az emlékdiplomák átadására. Gyémánt, arany és ezüst diplomát vehetettek át az egykori GEO-s és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának hallgatói. A diplomaosztást követően Kovács Benedek Marcell frissen végzett földmérő mérnök mondta el a mérnöki esküt. Közel 260 hallgató kapta kézhez diplomáját, köztük 177 nappali tagozatos hallgató, valamint a levelezősök, a szakirányú továbbképzésben részt vevők és az emlékdiplomások.

A frissen végzettek diplomaosztóját követően került sor a hallgatói beszédekre, melyen köszöntőt mondott Szilágyi László a Hallgatói Önkormányzat képviseletében, valamint Lajkó Richárd, most végzett mérnökinformatikus. V. Németh Zsolt az emlékdiplomások nevében köszönt el az Alma Matertől. Az ünnepséget a hagyományos szalagfelkötés zárta.