Mintegy kétszáz gyerek lépett színpadra hétfő este az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola évzáró gálaestjén, melyet a a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban tartottak, s kápráztatta el néptánctudásával a háromszáz fős közönséget. A gálaest két műsorból állt, melyek mindegyike telt házas volt.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Majoros Róbert, az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta, hogy a szülőknek év közben is kínáltak több lehetőséget is arra, hogy egy-egy fellépés keretében megnézhessék gyermekeiket tánc közben, de arra nem gondoltak, hogy az évzáró gálán is ennyien lesznek. – A hetvenperces gálaműsoron a gyerekek bemutatták azokat a koreográfiákat, melyeket a tanév során tanultak, illetve év közben több szép versenyeredményünk is született, ezek a nyertes formációk is színpadra álltak ma este. A műsor tulajdonképpen egy összefoglalása volt a tanévnek, mindannak, ami élmény ért minket a tanév során – fogalmazott az iskolaigazgató.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Felléptek a Töpörtyű, a Csöröge, a Dödölle, a Guba, a Derce és a Junior csoport táncosai. A gyerekek felkészítő tanárai Fekete Krisztina, Gál-Hollósi Johanna, Majoros Andor, Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika, Palánki Réka és Sipos Dániel voltak. A fellépőket a Galiba zenekar kísérte. A műsort Majoros Róbert megbízott igazgató állította össze.