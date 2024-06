Nagyszabású, mozgalmas, látványos gálával ünnepelte fennállásának 15 éves évfordulóját a Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület. Vezetője, Rovó Tamás éppen ugyanennyi ideje, azaz 15 éve a Vörösmarty Színház társulatának a tagja. Egyesülete rövid időn belül meghatározó csapata lett Székesfehérvárnak – hangzott el június 3-án, hétfőn este a Vörösmarty Színházban megtartott ünnepi gálán, melyen Váradi Eszter Sára és Keller János házigazdaként köszöntötte a közönséget. A nyitó show produkciója, mellyel az ünnepi műsor kezdődött, kifejezetten ere az estére készült, tudtuk meg, ahogy azt is: koreográfusa természetesen Rovó Tamás volt.

- Tamás legfontosabb célkitűzése mindig is az volt, hogy minél több emberrel megszerettesse a táncot. Azt vallja, igyekszik nem csak technikát, hanem a gondolatiságot és a lelki érzéseket is átadni. Saját bevallása szerint az évek alatt tanulta meg, hogyan is kell tanítani – mondták a házigazdák az egyesület vezetőjéről. Akit Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is köszöntött.

- Ez a közösség sokat ad ezeknek a fiataloknak, azoknak is, akik a mai napig is táncolnak s azoknak is, akik ma már máshol vannak, de ide gondolnak most is – fogalmazott a város vezetője.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el: