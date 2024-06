Nemrég ismerhették meg olvasóink a súlyos daganatos betegséggel küzdő kétéves Milla történetét. A székesfehérvári család kislánya több hónapja küzd a betegséggel, túl van már több műtéten és egy kemoterápián is. Bár a családtagok és a barátok segítségére minden pillanatban számíthatnak, a gyógykezelés súlyos anyagi terheket jelent a családnak. Gáspár-Tóth Katalin a kezdetek óta a család mellett áll, s nemrégiben úgy döntött, jótékonysági programot szervez a kislány segítésére.

– Az öttagú család életét a betegség fenekestül felforgatta, így számomra nem volt kérdés, hogy segítsek nekik. Így indítottuk el február derekán az első adománygyűjtést, amely nagyon jó eredményt hozott. Szerencsére azóta mások is tartottak kezdeményezést Milláért, jótékonysági focitornát vagy éppen darts versenyt. Mindezeket megfejelve gondoltuk, hogy elkél még bőven a segítség, így jött a vasárnapi sütivásár ötlete a VOKE-ban – mondta el lapunknak egy korábbi cikkünkben a főszervező.

Jótékonysági sütivásárt hirdettek június 16-ára, vasárnapra a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házba, amelynek nagy terme szinte zsúfolásig megtelt gyerekekkel, felnőttekkel. A szervezők egyaránt várták mindazokat, akik sütemények, kézműves portékáik vagy éppen különféle szolgáltatások értékesítésével szeretnék támogatni Millát, és azokat, akik ezek megvásárlásával járulnának hozzá a kislány gyógyulásához.

Fotó: Gombor Lili / FMH

Nem volt könnyű odaférkőzni a számtalan ínycsiklandozó süteményhez, tortához, mert akkora tömeg izgett-mozgott bent. Rengeteg gyermek táncolt, ugrált és nevetett együtt a játékos kedvű Andi bohóccal, aki különböző feladatokkal tartotta mozgásban a kicsiket, míg mások a süteménykínálatot igyekeztek felmérni.

Aki azt hitte, hogy egy süteményvásárra érkezik csupán, az pozitívan csalódhatott. A bohóc vezényelte gyerekprogram nagy népszerűségnek örvendett, így sikerrel csalogatta be az utcáról a családokat a kiszűrődő gyerekzsivaly és zene. A jótékonysági vásáron pedig nemcsak süteményt árultak, hanem különféle kézműves termékeket is: festményeket, festett köveket, kreatív hobbis kellékeket, apák napja alkalmából Apa feliratú bögrét. A gyerekeket kézműves foglalkozás is várta az egyik asztalnál, míg a másikon színes, horgolt állatfigurák sorakoztak fel annak reményében, hogy hamarosan gazdára lelnek. Szemközt pedig arcfestésre lehetett jelentkezni, s míg egy kislánynak készült a pillangó festés, addig az édesanyja színes tincseket fonathatott a hajába. A jótékonysági vásáron kirakodók között volt olyan árus is, aki saját kis vállalkozásával települt ki és ajánlotta fel a befolyt összeget Millának.