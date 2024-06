Ugyan a fesztivál hivatalos megnyitója július 6-án, szombat délután lesz, a ráhangolódást már péntek este megkezdik Takács Róbert és zenekara koncertjével. Majd másnap délutántól megkezdődnek a programok: jönnek a jenői ovisok, a helyi asszonykórus és a Nádasdladányi Nyugdíjas Klub is – mindegyikük egy-egy színpadi produkcióval örvendezteti meg a látogatókat. De lesz még operettműsor, utcabál Hutvágner Péter közreműködésével és érkezik Loretta is. Vasárnap reggel a III. Budai Ferenc Labdarúgó Emléktornával és Foci EB kvízjátékkal folytatódnak a programok. Ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a fesztivál névadó programja is, a kuglófsütőverseny, de emellett főzőversenyt is tartanak.

A nap folyamán lesz még 11-es rúgó verseny, gyermekjátékok, egészségügyi mérések és számos más zenés produkció.

Az egész hétvégén át tartó rendezvény helyszíne a jenői sportpálya.