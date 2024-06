La vita è bella. Az élet gyönyörű. Talán furcsa ilyet napjainkban mondani. De velem előfordul - ha nem is gyakran -, hogy egyszerűen rám tör egy olyan érzés: most minden tökéletes. Jó helyen vagyok, jó időben. Legutóbb éppen munkába menet, egy körforgalom előtti dugóban üldögélve. Nem tudom miért ott, miért akkor. Így visszagondolva még inkább értetlenül állok a dolog előtt. Semmi sem indokolta. Persze ha jól tudom, ilyenkor igazából az agyunk érzi jól magát, valami hormon hiteti el vele, velünk, hogy boldogok vagyunk. Mégis hálás vagyok ezekért a pillanatokért, igyekszem kellő mértékben értékelni őket, hiszen még most, napokkal később is hatással van rám. Mert nincs is annál jobb, mint boldognak és gondtalannak lenni. Várom a következő tökéletes pillanatot. Addig is míg megérkezik, higgyük el: az élet gyönyörű.