Lassan már tíz éve annak, hogy elindult egy folyamat, amelynek akkori úttörője Dárdai Pál és Bernd Storck volt. Bár voltak ballépések azóta, Marco Rossi személyével sikerült orvosolni a problémákat. Mi, magyarok pedig a harmadik Európa-bajnokságra készülhetünk egyhuzamban, hiszen Franciaország, és az egész Európa által rendezett 2016-os, valamint 2021-es kontinensviadal után Németországban is ott lesznek a fiaink. Azok a fiúk, akik egy fárasztó, nehéz nap után is mosolyt tudnak csalni az arcunkra, akik a legnehezebb pillanatokban is örömet, és boldogságot hoznak a szívünkbe. Hiszen elmondhatjuk, ismét van egy nagy betűs CSAPATUNK. Legyen bármi is az eredmény, ezekért a fiúkért tízmillió magyar szíve fog együtt dobbani, és szorítani, még a legnehezebb pillanatokban is.