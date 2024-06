Július 31-én indult a FEZEN Fesztivál Székesfehérváron. A fellépők között megtalálhatóak lesznek a rock/metal és a pop/elektronikus zene képviselői egyaránt. A fesztivál nyitónapján érkezik Avantasia, Tobias Sammet az Edguy-jal már játszott Székesfehérváron, idén pedig elhozza operametal alakulatát is. Szintén a nyitónapra érkezik Angliából a Cradle Of Filth, az extrém metal egyik legismertebb zenekara, akik több mint harminc éve járják a világot – olvasható az ÖKK közleményében.

A Scooter. H.P. Baxxterék szombaton, Majka után lépnek a nagyszínpadra, amelyet egy négyórás NECC Party zár. Az elektronikus kínálatot erősíti Andre Tanneberger, avagy más néven, ATB, vele pénteken találkozhat a közönség. Idén is a különböző színpadokon különböző műfajú előadók lépnek majd fel, így ha valaki nem szeretne a Scooterre tombolni, az meghallgathatja például a Judas Priest korábbi gitárosának, K.K. Downingnak KK’s Priest nevű bandáját. Hét zenei helyszín várja majd a fesztiválozókat, így garantált, hogy mindenki talál kedvére való programot.

Idén a kemping is ingyenes lesz a FEZEN-en, ehhez azonban regisztrálniuk kell a bérleteseknek. További információk, valamint az eddigi bejelentett fellépők névsora megtalálható a fesztivál honlapján, a fezen.hu oldalon, de érdemes követni a közösségi felületeket is az újabb hírekért. Nagyjából két hónap, és idén is kinyit a FEZEN Fesztivál kapuja. Találkozzunk július 31. és augusztus 3. között Székesfehérváron!