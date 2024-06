A cél akárcsak korábban, most is az, hogy besegítsenek a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik tanévkezdési költségeibe. Ebben kérnek segítséget minden jó szándékú adakozótól, aki hasonlóképp tenne. A kezdeményezésükhöz csatlakozóktól szívesen fogadnak új vagy használt, de jó állapotú: iskolatáskákat, tornazsákokat és tolltartókat. De a füzetek, illetve az írószerek is jól jönnek.

A felajánlásra szánt eszközök leadhatók a művház nyitvatartási idejében vagy az Adypapír boltban hétfőtől péntekig reggel 9 és este 18 óra között, vagy szombatonként reggel 9 és délután fél 1 között