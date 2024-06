A Vízivárosi Kölyök Juniálisról tartott közös sajtótájékoztatót Horváth Miklósné önkormányzati képviselő és Pisch Norbert főszervező, az ART Kulturális Egyesület elnöke.

Horváth Miklósné elárulta, hogy a tizedik évfordulóját ünneplő Kölyök Juniális idén új helyszínen, a Zöldfa téren lesz. A Juniálison a hagyományokhoz híven ismét az óvodásoké lesz a főszerep, s mint minden évben, most is eggyel nő a feladatok száma. Pisch Norbert főszervező elmondta, hogy a jubileumi tíz évhez méltóan egy ovis tízpróbával készülnek a gyerekeknek, amelyre a nevezések már beérkeztek, a feladatok viszont még titkosak. A kicsiket idén is Pitypang-koncert, számos óriásjáték, kézműves-foglalkozások (nemezkészítés, kavicsfestés, stb.) várják majd.

A város több közszolgáltató cége is segítette és támogatta a rendezvényt, amelyen jelen lesz a rendőrség is Kresz-játékokkal és különböző, gyermekeknek szóló rendezvényekkel. A Kölyök Juniális időpontja az iskolakezdés előtti utolsó péntek (idén augusztus 30.).