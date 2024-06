Trianon miatt Magyarország 64 vármegyéjének földjét gyűjtötték össze az ország sok településén, de a legjobb helye a székesfehérvári országzászló szentélye alatt van

Fotós: NZP

A két világháború között már megkezdődött az ipar fejlődése, majd a második világháborút követően, a nehézipar ideköltözésével nagy lendülettel folytatódott is. Elsők között indult el a későbbi Ikarus gyár elődje, a repülőgépgyár, amit sorra követtek az ipari területek, fejlesztések. Székesfehérvár az elmúlt évtizedekben igazi iparvárossá nőtte ki magát. Bár a belváros megőrizte barokk jellegét és arculatát, Fejér székhelyének jelentős része az iparváros képére alakult.

Napjainkban talán a városnak e három fő szerepe látszik összefonódni. A történelmi múlt továbbra is fontos a városvezetés és a lakosság számára egyaránt. A különböző programok, az egyesületek és a civil szervezetek által életre hívott kezdeményezések mind-mind azt szolgálják, hogy a helyiek és az ideérkezők megismerjék és megőrizzék a nemzet bölcsőjének történelmét. Mindezek mellett jelenleg is feltárnak olyan leleteket, amik gazdagítják a már ismert történelmet. A város jelenleg is fontos szerepet vállal katonai szempontból is, hiszen honvédelmi és NATO vezetők egyaránt Fejér székhelyéről adnak szolgálatot. Székesfehérvár ipara pedig napjainkban is folyamatosan fejlődik, rengeteg fehérvárinak és környékben élőnek biztosít munkát, akik hazai és nemzetközi piacra egyaránt termelnek.