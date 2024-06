A tesztelés ideje alatt várják a felhasználók észrevételeit

Felhívják a figyelmet arra, hogy az EMMA nem váltja ki a megszokott jegyértékesítési felületet, a megfelelő útvonal megtervezése és kiválasztása után egy gombnyomással az ELVIRA-ra (jegy.mav.hu oldalra) jutva vásárolható meg a vonatjegy. Az éles tesztüzemből adódó tapasztalatok alapján a társaság dolgozik az EMMA funkcióinak továbbfejlesztésén, újabb települések integrálásán is. A széleskörű véleménygyűjtés érdekében az észrevételeket már most is fogadják az [email protected] e-mail címen.

Nézzük sorba a szolgáltatás előnyeit

A keresésnél meg tudunk adni helyi és helyközi állomásokat , megállókat, nevezetes helyeket (pl. látványosságok, városi piacok, hivatalok), térképen tetszőleges pontok is jelölhetők, de hamarosan akár az ország összes postai címe, házszáma alapján is tervez az új rendszer.

Lehetőséget nyújt integrált és csak vasúti vagy csak buszos útvonal tervezésére is.

A pontosabb tervezéshez a gyaloglási sebességet a megszokott tempónkhoz igazodva tudjuk módosítani lassabbra vagy gyorsabbra.

Olyan átszállás esetén , ahol ugyanabból a megállóból utazunk tovább, mint ahova érkezünk, lehetőség van felülírni a szolgáltató által javasolt átszállási időt, ez különösen a nagyobb pályaudvarok esetén hasznos funkció, de akár igazíthatjuk az állomás környéki egyéb intézni valóhoz is az átszállás idejét.

Ott, ahol még nem fogadják el a helyi járatokon az országbérletet és vármegyebérletet, valamint Vármegye24 vagy Magyarország24 napijeggyel rendelkezők számára előny, hogy EMMA lehetőséget nyújt városon belül is csak helyközi (pl. Volánbusz vagy TramTrain) járatokkal való tervezéssel.

A „Járatok” nézetben a viszonylatokon kívül vonatszámra is lehetőségünk van rákeresni.

Szintén a „Járatok” nézetben valamennyi éppen közlekedő járat piktogramja megjeleníthető a térképen, előhozható azok menetrendje is.

Vasúti járatok esetén nem csak az egyéb hazai vagy nemzetközi térképes útvonaltervezőkben elérhető alapadatokat szolgáltatja EMMA, de az azokhoz kapcsolódó egyéb információk és szabályok is megjelennek, melyeket szokás szerint piktogramokkal a jegyértékesítési rendszerben is jelzünk.

Lehetőségünk van az útvonalterv linken keresztüli megosztására és nyomtatására is.

A nemzetközi vonatok teljes útvonala elérhető az EMMA-ban, de térképes keresés csak belföldön lehetséges.

A felület a magyar nyelv mellett angolul is használható.

A látássérülteknek szánt funkció már működik, de jelenleg még fejlesztés alatt áll.

Végül pedig a MÁV-STRAT készített egy videót is, amiben lépésről lépésre megismerhetjük az új aplikáció használatát, íme: