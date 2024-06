A Királyok a Belvárosban sorozat évek óta nagyon népszerű, a szombati programokon minden alkalommal népes közönség gyűlik össze, hogy találkozzon a királyi óriásbáb-család tagjaival, akik hétvégente kisebb csoportokban vonulnak fel és mutatkoznak be az érdeklődők előtt. Idén először július 6-án lesz erre lehetőség, az uralkodók 17 órától fogadják az alattvalókat a belvárosban: ezúttal IV. Béla, IV. (Kun) László és III. András tart „audenciát”.

Az óriásbábokat ezúttal az I. András Király Lovagrend tagjai kísérik végig a Fő utcán, és a Városház téren bemutatót is tartanak. A 2004-ben alapított lovagrend célja a magyar katonai hagyományok kutatása és bemutatása. Elsősorban az Árpád-házi királyok, azon belül I. András korával foglalkoznak, de néhány fegyverük, ruházatuk már a késői középkort idézi. A rendezvényeken harcosaik és úrhölgyeik korhű ruházatot, illetve vértezetet viselnek, bemutatóik, amelyek nemcsak látványosak, de igen szórakoztatóak is, minden alkalommal emlékezetes pillanatokat szereznek a történelem iránt érdeklődőknek.

A menet 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, a bemutatók a Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál lesznek – az óriásbábokat Szabó Miklós Bence mutatja be a közönségnek, az aláfestő zenét a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. Az 1999-ben alakult zenekar középkori, azon belül is legfőképpen 13. századi európai hangszeres zenét játszik. A több száz éves darabokat a középkorban használt hangszereken, korabeli viseletben szólaltatják meg.

A program zárásaként 18 órától a Zichy ligetben a Vörösfenyő zenekar műsorát élvezheti a közönség a Zenepavilonban. A 2010 nyarán alakult zenekar repertoárjában saját dalok, valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindhárman szeretnek. A zenekar tagjai: Ágoston Gábor (cajon, ütősök), György Andrea (hegedű, vokál), Nagy Balázs Krisztián (ének, gitár).