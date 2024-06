A 95. Ünnepi Könyvhétre június 10–20. között várják az érdeklődőket a Bartók Béla térre, illetve a ráchegyi Aranybulla Könyvtárba. Számtalan programot kínál a Vörösmarty Mihály Könyvtár és az Aranybulla Könyvtár kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Lesznek író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, olvasókörök, de lesz balettszínházi és papírszínházi előadások is. Székesfehérvárra érkezik majd Nyári Krisztián író, könyvpiaci szakember is, a népszerű Így szerettek ők sorozat írója, szerkesztője. A könyvhét vendége lesz Ott Anna is, a Hadik Irodalmi Kávéház művészeti vezetője.

– A könyvhét központi témája nem lehet más, mint az olvasás. Bármennyire is egyszerű vagy magától értetődő, kellenek a tiszta, egyértelmű gondolatok, üzenetek. Így programjaink az olvasás köré csoportosulnak, olyan kérdéseket feszegetve, mint hogy ki olvas, hogyan olvas. Ezek a kérdések az olvasást összetettebb módon tudják bemutatni – mondta el Horváth Adrienn, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója. – Ezekhez a kérdésekhez gyakorlatilag mindenki tud kapcsolódni, hiszen az olvasás része a mindennapjainknak, a zenének, a képzőművészetnek, a színháznak is – fogalmazott az igazgató.

Az Aranybulla Könyvtár könyvheti programjairól az intézmény igazgatója, Csiszárné Mahler Mónika beszélt. – Könyvtárunkban egy napra koncentrálódnak a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló programok. A gyerekrendezvény meghívott írója Jankovics Emília, a Jóságpöttyök című könyv szerzője. A felnőtteket az Aranyat érő beszélgetések című sorozatunk következő részére várjuk, ahol Kovalovszky Márta és Kovács Péter Barnabás művészettörténész házaspár lesz a vendégünk. Mindemellett mi is részt veszünk a könyvheti pikniken, ahol a gyerekek kézműves foglalkozáson vehetnek majd részt, valamint készülünk retro és óriásjátékokkal, asztali társasjátékokkal is – mondta el Csiszárné Mahler Mónika.

Lehner Zsolt alpolgármester a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy könyv az emberiség egyik legnagyobb értéke. Világszerte ünneplik a könyvet, és ez az ünnep itt Székesfehérváron, a Vörösmarty Mihály Könyvtár szervezésében, az Aranybulla Könyvtár csatlakozásával valósul meg már évtizedek óta.