Almási Zoltán mindent gyűjt, ami a Videotonnal kapcsolatos – a klub egyik legnagyobb szurkolója most úgy döntött, egy közel ötven darabos mezgyűjteményt ajánl fel a Vidi múzeum számára a Múzeumok éjszakája apropóján. Tauser Zoltán, a Vidi múzeum kurátora ízelítőt is elárult a június 22-én látható anyagból: lesz mez a ’84-85-ös UEFA kupa menetelés idejéből, de láthatnak a látogatók parmalatos, Videoton walthamos mezeket is, a legtöbb ereklyét pedig nagyra becsült Vidi játékosok dedikálták. Minden meghatározó korszakból érkeznek kincsek, ígéri a kurátor.

- A Múzeumok éjszakáján meghosszabbított nyitvatartással, 18-tól 22 óráig leszünk nyitva, és 22 órától egy villanyfényes stadiontúrát indítunk. Nyitva lesz a Kölyök klub is, oda várjuk a családokat sok-sok játékkal – árulta el F. Szegő Krisztina, a Vidi múzeum üzemeltetését végző Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.