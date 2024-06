Több apróság is született az elmúlt hetekben a Pákozdi Pagonyban - Kovács Norbert, az arborétum és vadaspark vezetője elárulta: a szarvasfélék sokasodtak május közepe óta náluk. Napvilágot látott például egy kicsi - 7-12 kilogramm körüli -, de masszív gímszarvas borjú, valamint egy még kisebb, 4-5 kilogrammos dámszarvas borjú is. Érkezett erre a világra a vadasparkban továbbá egy kedves kis csöppség, 3 kilogramm körüli japán szikaszarvas borjú is. Őket követte az 1-17 kilogramm közötti őzgida.

Fotó: Kovács Norbert