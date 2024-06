Sárszentmihályon a szőlőhegy ékének tartják az ott található régi harangot, ami nem is csoda, hiszen nyugodt és csendes atmoszféra öleli körül. A felújítás azonban már időszerű volt és az önkormányzat is szerette volna rendbe hozni, de kapacitás hiányában eddig erre nem volt lehetőség, most viszont az önkéntesek segítségével egy nap alatt megújult a harangláb és környéke – számolt be az örömhírről az önkormányzat közösségi oldalán.

A tatarozás mellett a Nelson Consulting Zrt. támogatásával padokat, illetve kerékpártárolót is kihelyezett az önkormányzat és nemsokára egy hulladéktároló is kikerül – tudtuk meg Óber Andrea polgármestertől.