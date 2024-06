„Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon” néven rendezték meg 2022-ben és 2023-ban is a műszaki érdeklődésű fiatalok ötlet- és prototípusfejlesztő versenyét, melynek tapasztalatairól, illetve a 2024. évi Hackathon előzményeiről az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán tájékoztatták június 11-én, kedden a sajtót a szervezők.

Mészáros Attila alpolgármester rámutatott: a Harman, alapfeladatain túl - mint a gyártásfejlesztés, munkáltatói feladatok ellátása és az adófizetés – évek óta sokkal többet tesz Székesfehérváron, mellyel mára a város szerves részévé vált.

– Ennek egyik fontos része az utánpótlás nevelésben, a duális képzésben való aktív és sikeres részvétel mellett a Hackathon is, amely egy nagyon komoly, kreatív verseny, és azt gondolom, hogy országosan is egyedülálló megmérettetés középiskolások, és most már egyetemisták számára is – mutatott rá az alpolgármester, vázolva a megmérettetés részleteit: a verseny keretében 24 órájuk van a fiataloknak arra, hogy egy megadott tematika alapján műszakilag értelmezhető és működő rendszert hozzanak létre. – Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy nem csak műszaki irányultságú középiskolák és egyetemek vesznek ezen részt, hanem gimnáziumok is sikerrel szerepelnek rajta. Ez pedig előremutató!

A versenynek természetesen van racionális célja és eredménye is, tette hozzá az alpolgármester, elárulva: résztvevők közül sokan az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán tanulnak tovább – tehát a megmérettetés egyfajta utánpótlásképzésnek is tekinthető. Most ősszel indul a harmadik Hackathon, melynek versenyfeltételeihez a város is hozzájárul, ahogy eddig.

Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja rámutatott: a Harmannal való együttműködés figyelemre méltó, minőségi potenciált jelent Székesfehérváron a fiatalok számára. Így ez a verseny is olyan előremutató kezdeményezés, amely jövő szakembereinek szóló duális képzésben is kiemelkedő lehetőségeket tartogat.

– A kar immáron tíz éve mondta azt, hogy a hallgatóinknak csupa olyan dolgot tanítunk, amelyek iparilag azonnal fontos és használható tudást tudnak felmutatni. Ez egy nagyon fáradságos, de azt gondolom, igen erősen vállalható célkitűzése a karnak. Sok munkánk van ebben, és azért különösen hálásak vagyunk a partnereinknek és elsősorban a Harmannak.