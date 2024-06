Az egyetemi közösségek egyik legfontosabb nyári találkozási pontja lesz idén is az EFOTT, melyet július 10-e és 14-e között rendeznek meg Sukorón, a Velencei-tó partján. Június 3-án, a rendezvény sajtótájékoztatóján így fogalmazott Eszterhai Marcell, a jogtulajdonos Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnöke: - Ez a fesztivál továbbra is a hallgatóké. Az EFOTT az egyetemi közösségek találkozásának színtere, amely szórakozásra és szakmai találkozásokra egyaránt lehetőséget ad. Az idei fesztiválon több mint száz aktivitással, több mint 20 egyetem részvételével és több mint 40 kipróbálható sportággal várják a szervezők a látogatókat. Érkezik Sukoróra Azahriah, Majka, Krúbi, a VALMAR, Manuel, Dzsúdló, T. Danny, Lil Frakk, a BSW, Metzker Viki, a Margaret Island, az Irie Maffia, a Blahalouisiana és a Punnany Massif is.

- Az EFOTT a legtartalmasabb nappali programlehetőségeket szeretné kínálni a nyári zenei fesztiválok közül, nyitva a családok felé is. 14 év alattiaknak, szülői felügyelettel ingyenes lesz a belépés, és új, önálló jegytípust is bevezettek a fesztivál a nappali eseményeire. Az idei EFOTT házigazdája az Óbudai Egyetem lesz, a központi gondolata pedig a digitalizáció, az innováció, a fenntarthatóság és a zöld energia felhasználása – emelte ki Lasztovicza Gábor fesztiváligazgató, akihez Kovács Levente, a házigazda Óbudai Egyetem rektora csatlakozott: - Elsősorban műszaki vívmányokat mutatunk be a fesztiválon, digitalizáció és fenntarthatóság témakörben. Különféle kiterjesztett valóság-megoldásokkal, applikációkkal is találkozhatnak a látogatók. Bemutatkozik a Smart Flower, vagyis az okos napraforgó is, amely a nap irányának megfelelően forog és gyűjti a napenergiát. Az így termelt energiát 100 százalékban felhasználjuk, például mobiltelefonok töltésére.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte: - A magyar felsőoktatás versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő. Versenyképes egyetemeink vannak, amelyek vonzók is, hiszen már több mint 310 ezren vannak a felsőoktatásban. Identitásőrző és közösségépítő szerepünk is van, tehát nemcsak tudást teremtünk, hanem egyetemi közösséget is - majd bejelentette: a Kulturális és Innovációs Minisztérium 500 EFOTT-bérletet ajánl fel a külhoni felsőoktatási intézmények számára.