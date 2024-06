Huszonöt év szolgálat után, a már-már családtagnak számító hűtőgépünk, kilehelte a lelkét. Hirtelen és váratlanul ért bennünket a veszteség, ezért pótlása sürgős beavatkozást igényelt. Elmentünk a székesfehérvári Euronics áruházba, ahol alaposan végigmustráltuk a kiállított hűtőszekrényeket. Mivel senki nem jött oda hozzánk, hogy segítsen, vagy legalább megkérdezze segíthet-e, kisebb vajúdás után végre megtaláltuk az igazinak vélt gépet. A pult mögött szép számban sorakoztak az áruház munkatársai de ennek ellenére hosszú percek teltek el ácsorgással, mire az egyik eladó megszánt bennünket és megmutathattuk a fényképet, amelyet a hűtő árcímkéjéről készítettünk telefonnal, hogy melyiket is szeretnénk.

Az úriember döbbent arckifejezéssel vizsgálta a képet, majd megkérdezte, hogy mikor készítettük.

– Körülbelül tíz perce – válaszoltam kissé meglepetten. Ez az állapotom pedig tovább fokozódott, amikor közölte velünk, hogy ez a termék nem szerepel a rendszerükben, szóval nincs.

Döbbenetemet látva az eladó hívta az áruházvezetőt, aki a rendszerre pillantás után félvállról közölte, hogy ez van, ők is emberek, hibázhatnak.

Próbáltam tenni egy kósza kísérletet arra, hogy megértsem mi is történik itt és jeleztem, hogy ok, de ott a hűtő, rajta az ár, szóval én igényt tartanék rá. Erre az üzletvezető sértődött hisztibe kezdve sorolta, hogy ez nekik mennyi munka. Kideríteni hol történt a hiba, korrigálni, jegyzőkönyvezni, aláirattatni, és abban is biztos lehetek, hogy legalább hét hetet kell majd várnom a termékre, ha ennyire ragaszkodok hozzá.

Az egész eset olyan hihetetlen és szürreális volt, hogy egy kandikamera műsorba simán beillett volna. De sajnos rá kellett jönnünk, hogy ez nem vicc, hanem ezek szerint a Euronics probléma és ügyfélkezelési magatartása, ami, így utólag visszagondolva, mégiscsak vicc.

Döbbenten és csalódottan átmentünk a szomszédos nagyáruházba, ahol a műszaki részleg alkalmazottja szakáruházat megszégyenítő profizmussal kiszolgált és mellette még néhány kedves szóra is futotta tőle. Így a végén az sem érdekelt, hogy az ott megvásárolt hűtőgép többe került, mert a tisztességes bánásmód megfizethetetlen.