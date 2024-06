Tavasztól őszig védekeznünk kell a kullancsok ellen, hiszen ezek a parányi vérszívók komoly, akár halálos kimenetelű betegségeket is terjesztenek. A természetben számtalan helyen megtalálhatóak, a füves, gazos területen, árnyas erdőkben, vízparti területeken a leggyakoribbak. Általában a fűben vagy a bokrok lombjain várnak a zsákmányukra. Éppen ezért nemcsak akkor kell körültekintőnek lennünk, ha kirándulni indulunk, a kertben is résen kell lenni és érdemes a gyepet gondozni. Na hanyagoljuk el a fűnyírást, megvárva, míg térdig érő gaz nő, mert az a kullancsok számára ideális hely. Ha erdőbe, mezőre indulunk kirándulni, viseljünk zárt ruházatot. Ezek az alapvető intézkedések, melyek mellé elengedhetetlen, hogy kémiai úton is védekezzünk a kullancsok ellen.

A patikák kínálatában számtalan szer közül válogathatunk. Arról, hogy milyen szert, módszert érdemes előnyben részesíteni (ha egyáltalán van ilyen), Schneider Attilát, a Fejér Vármegyei Gyógyszerész Kamara elnökét kérdeztük. – Többféle spré van a piacon, amelyek a hatóanyag mennyiségében különböznek, illetve vannak kullancs elleni tapaszok is, amelyek a gyerekeknek lettek leginkább kifejlesztve, hiszen nekik például a szájukba kerülhet a kezükre, bőrükre fújt vegyszer. Ezek a tapaszok pár óráig hatásosak, egy kirándulás erejéig védenek a kullancsok ellen. Illetve van karkötő is, amely természetes illóolajok fokozatos párologtatásával tartja távol a kullancsokat – mondta el Schneider Attila, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a kullancsok többnyire két veszélyes betegséget terjesztenek, az egyik a kullancs-enkefalitisz (agyvelő- és agyhártyagyulladás), amely ritka, de súlyos, fertőző betegség, viszont Magyarországon van ellene kétfajta védőoltás is. Ezek bármikor beadhatóak, a lényegük, hogy időben be kell adni, mert ismétlőoltások szükségesek a teljes védettség kialakulásához, amely hosszabb ideig, pár évig nyújt védelmet a vírussal szemben.

A másik, talán ismertebb betegség a Lyme-kór, amely ellen nincs védőoltás, antibiotikus kezeléssel gyógyítható. Fontos, hogy figyeljük a csípés helyét, a Lyme-kór tipikus tünete ugyanis a csípés közelében keletkező piros körkörös bőrkiütés, majd idővel izom- és ízületi fájdalom, fáradtság, láz. Sokan azonban nem veszik észre azt sem, hogy megcsípte őket egy kullancs, ha esetleg késve fedezik fel a csípést, akkor is érdemes fertőtleníteni a csípés helyét. Ha mi magunk távolítottuk el a kullancsot, akkor elérhető a patikákban olyan teszt, amellyel vizsgálható a kullancs fertőzöttsége.