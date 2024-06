Valaha az alsó iskola alatt terült el az oktatási intézményhez tartozó sportpálya, ami manapság a Placc nevet viseli, és a helyi civil élet egyik fontos gyülekezőhelye. Nem csak sport zajlik a pályán, sőt, leginkább találkozók, főzőversenyek és minden más történik a Placcon.

A közelmúltban új ötlet bukkant fel, és két helyi lakos neki is esett a megvalósításnak. Papp Márton és Deres Zoltán keze által megújult a Placc. A futball pályát fehér csíkok, a tengó, vagyis a lábtenisz pályát sárga csíkok jelzik. A kapuhálókat is kicserélték a kapu méretéhez illeszkedő hálókra.

Fotó: önkormányzat

A közösségi médiában a község önkormányzata üdvözölte és megköszönte a két elhivatott férfi munkáját, ám volt aki kommentben megkérdezte, hogy miért nem fejezik be a felújítók a korábban kezdett buszmegállófestést? Mint kiderült, az ok prózaibb, mint hinnénk.

Az egyik magyarázat a félbeszakadt buszmegállófestésre az volt, hogy a gyerekek nagyon akartak már játszani az új pályán. A másik ok még ennél is egyszerűbb, kétszer is leszakadt az ég festés közben, ami miatt újra meg újra meg kellett szakítani a buszmegálló állaga és szépsége érdekében végzett munkálatokat.