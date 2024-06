Bodajkon, a Tölgyes Tábor és Turistaközpontban három napos rendezvény veszi kezdetét június 6-án. Megkezdődik a 23. Nagy Buli-. A motorostalálkozó egyben rockfesztivál is, így a délre tett kapunyitás követően., kis berendezkedés után, már indulnak is a koncertek. Előbb a Dirty Dogs lép fel, majd követi őket a One More Time, és a Dogs. A csütörtöki este utolsó zenekara a B'15 Truckabilly Trio.

Persze nem csak a koncertek nyújtanak szórakozást, hiszen napközben különböző programok, vetélkedők vannak, és persze lesz motoros felvonulás és látványos Streetfighter show. Akinek még ez sem elég, azoknak lesz napközben vetélkedő, szkander, de ki lehet próbálni a rodeóbikát is.

Pénteken aztán jön K Stunt Team, a Gesztenye Acoustic, a Hollywood Rose. Őket követik a Rock Legendák, Rudán Joe, Kalapács József, Vikidál Gyula, Varga Miklós, Nagy Feró és Vadkerti Imre személyében. Végül, éjfél előtt fél órával Nemcsak Berry áll a közönség elé. Ezzel némileg párhuzamosan, este 10-től Rock Disco lesz az alsó teremben

Motoros hangnyomásméréssel indul a szombat. Már délben felbőgnek az erőgépek, hogy aztán 14:30 megkezdődhessen a motoros felvonulás. A délután folyamán lesz még Végh Tamás 'Tompika' Stunt Riding Show és Habparty is, majd jönnek a szombati fellépők, a Zebra Eats Lion, a Lord, az RCZ - Rammstein Tribute zenekar és a sort a Blues Company zárja, miközben az alsó teremben Viking buli megy 22 órától.

A felvonulást leszámítva a vasat le is lehet támasztani egész hétvégére, hiszen a Gajavölgy kapujában található Tölgyes Táborban rengeteg hely van a sátrazáshoz és a két-két vizesblokk a kényelmet, a hatalmas sörsátor és a büfé pedig a szórakozást és a létfenntartást szolgálja.