Közös időtöltésre invitálták a helyi és térségi nyugdíjasokat június 29-én, szombaton a Sárszentmihályi Nyugdíjas Klub 35. évfordulója alkalmából. A sztárfellépők és zenés produkciók mellett, maguk a nyugdíjasok is a színpadra álltak, hogy megmutassák, bizony nem a kor számít, legalábbis nem minden esetben. Az ünnepi rendezvényen elsőként Gulyás Zolán a Sárszentmihályi Nyugdíjas Klub elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd pedig Óber Andrea a település polgármestere, aki azzal kezdte, hogy ez a nap a régi találkozásoknak, az emlékek felelevenítésének és a közös ünneplésnek, valamint a szórakozásnak a napja.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– A Sárszentmihályi Nyugdíjas Klub tagjainak odaadása és elkötelezettsége mindig példamutató volt a településünkön és talán a térségünkben is és nélkülözhetetlen szerepük volt abban, hogy ma itt összegyűlhetünk és együtt lehetünk. Örömmel tölt el, hogy az idei évben is számos nyugdíjas klub érkezett hozzánk a környező településekről, hogy részt vegyenek ezen a különleges, 35. születésnapon – mondta a polgármester, aki arra is kitért, hogy az állam mellett nagyon hálás a helyi vállalkozóknak is, különösen a Masterplastnak, akik nagylelkű támogatásukkal hozzájárultak az esemény sikerességéhez.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A köszöntéseket követően színpadi produkciókkal folytatták az ünneplést, érkezett Dudar Ferenc, Zalay Lídia, Egri József és a Köfém Nyugdíjas Klub néptánccsoportja is, majd 17 órától Németh József hozta el a retro hangulatot.