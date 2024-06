Harminc évvel ezelőtt néhány lelkes, elkötelezett polgár összeült, hogy létrehozzanak egy egyesületet, amely segíthet belvárosi bérleményük kedvező megvásárlásában. Később az egyesület kulturális, társadalmi és hagyományőrző programokkal egy igazi nagy családdá kovácsolta az egyesületi tagokat és Székesfehérvár lakóit. Az alapítók álma az volt, hogy egy olyan közösséget építsenek, amely együtt dolgozik, amelynek tagjai támogatják egymást és még jól is érzik magukat. Ez olyannyira jól sikerült, hogy ma, június 27-én, csütörtök délután a Fehérvári Polgárok Egyesülete fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelhette meg, melyre a jeles naphoz méltóan a Hiemer-ház impozáns épületének báltermében került sor.

Az egyesületi tagok régi, kedves, jó ismerősökként, sőt barátokként köszöntötték egymást a születésnapi rendezvényen, amelyet Palkovics Lajos egyesületi elnök nyitott meg köszöntő beszédével. – Az elmúlt harminc év alatt rengeteg programot szerveztünk, bonyolítottunk le, s minden egyes tagunk hozzájárult ahhoz, hogy ma itt lehessünk és büszkén tekinthessünk eddig elért eredményeinkre. Szívből köszönöm nekik és a családomnak az eddig kitartó munkát és türelmet – fogalmazott a Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke.

A szót Cser-Palkovics András polgármesternek adták át, aki szeretettel köszöntötte az egyesületet, és gratulált a kerek évfordulóhoz, valamint megköszönte az egyesület aktív részvételét a város életében. Mint mondta, a civil szervezetek azért fontosak, mert ők a társadalom egészét tudják megszólítani és tagjaik közt is nagyon sokféle embert tudnak elérni. – Mai rohanó világunkban néha elfeledkezünk a hagyományainkról, és arról is, hogy egy-egy hagyomány miért fontos. Márpedig ha nem ápoljuk a hagyományainkat, akkor előbb vagy utóbb azt vesszük majd észre, hogy nincsenek kötődéseink, amelyeken keresztül a közös pontokat meg tudnánk találni. Külön köszönöm az egyesületnek, hogy több olyan székesfehérvári hagyomány is van, amelyet ez a civil közösség tűzött a zászlajára, és évről évre visszatérően visz tovább, s ennek keretében új hagyományokat is létrehozott – fogalmazott a polgármester.