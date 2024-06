Nem olyan régen adtak át Sárbogárdon és Sárszentmiklóson egy-egy, minden sportolói igényt kielégítő sportkomplexumot, amelyek egészen idáig korlátok és megkötések nélkül használhatók voltak bárki számára. A vandálok és a károkozók, a település közösségi életének minimumait is figyelmen kívül hagyó, környezetükre figyelmetlen és igénytelen rongálók miatt, illetve a terület állapotának megóvása érdekében azonban, a fenntartók döntése értelmében, megváltozott a sportlétesítmények használatának lehetősége, a következők szerint.

A gyújtogatás egyik eredménye a sportpályán

Fotó: Sárbogárd SE

A területek innentől már csak bérleti díj ellenében és telefonon előre egyeztetve használhatók.

A település polgármestere Sükösd Tamás és a Sárbogárd SE tájékoztatása szerint, aki a sárbogárdi és sárszentmiklósi sportlétesítmények látogatásának feltételeit megszegi, illetve nyitvatartási időn kívüli vagy a bezárt kapuk ellenére is a sportkomplexum területén tartózkodik, annak számolnia kell a rendőrségi feljelentéssel. Mind erről pedig, tájékoztató táblát is helyeztek ki az illetékesek a létesítmények területén, továbbá közösségi felületeiken is tájékoztatnak mindenkit.

Minek köszönhető a szigorítás az említett sportlétesítményekben?

Sajnos az elmúlt időszakban több rongálás is történt a területeken, amelyek komoly javítási költséggel jártak. Az értelmetlen rongálás eredménye a kapuoszlopok kidöntése, a műfű kiégetése, felgyújtása és további nagy értékű károkozás, a területet szabályok szerint használó, sportszeretők és a városlakók rovására. Fontos tudnivaló, hogy egyik komplexum sem közpark, hanem a Sárbogárd Sportegyesület alkalmazottai, valamint a Szeglektő General Kft. saját költségén fenntartott terület.

A vasoszlopok kidöntése nem "sportszerű" cselekedet

Fotó: Sárbogárd SE

A város vezetése komolyan veszi, védi és őrzi város sportéletét gyarapító értékeket.

Sárbogárd város vezetése elkötelezett, és program szerűen gondolkodik a sportban. A város sportéletének fejlesztése, és az igényes sport iránti fogékonyság, illetve az sportolói közösség megteremtése régóta célja a település vezetőinek, hogy ezzel is ösztönözzék az embereket az egészséges életmódra, továbbá hogy erősítsék a helyi sportban rejlő városi összetartozás érzését. Hiszik, hogy közös érdeke minden lakosnak a város hírnevének építése és ehhez a sport, különösen a labdarúgás nagyban hozzá tudna járulni. – Szép példa erre a Fejér Vármegyei Kupa döntő – Így természetesen továbbra is ingyenesen látogatható és használható sportterület az Ady lakótelepen található sportpálya, az Ifjúsági park, illetve Sárszentmiklóson a „kispálya”.