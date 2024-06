Amikor kicsi voltam, és valami ostobaságot – mondhatjuk úgy, „hülyeséget” – csináltam gyerekfejjel, apám és nagyapám elképedve szólt rám: ELMENT A JÓZAN ESZED? Amilyen egyedülállóan választékos a magyar nyelv, mindenre van megfelelő kifejezése és mondása, ezt is milyen találóan egyszerűen tömören fogalmazta meg. Olyannyira hatott rám ez, hogy végigkísérte egész életemet, és mindig figyelmeztetett, vajon amit csinálok, az a józan ész szerint helyes?

Született is egy gyönyörű lírai dalom Hol jársz, józan ész? címmel, ami most aztán tökéletesen aktuális lett. Remélem sokan megfogadják a tanácsát.

Gyermekként még megengedett az ostobaság, de minden bántó szándék nélkül kérdezem a mai felnőtt honfitársaimtól, ők miért nem emlékeznek? Pedig nekik is biztosan mondták ezt a szüleik, nagyszüleik. Magyarországon biztosan hallották, és ha a nyugat-európai népeknél nem is volt netán ismert ez a kifejezés, legalább a honfitársaink ne viselkedjenek úgy, ahogy egy gyerek teszi, akire rászólnak: ELMENT A JÓZAN ESZED? Ugyanis, aki nem arra törekszik, hogy a saját maga és szerettei, valamint embertársai biztonságának, életének jobbá tételét szolgálja és akarja célul kitűzni és megvalósítani, az sajnos megmaradt gyermeknek. És ráadásul rossz, szófogadatlan, gonosz gyermeknek. Csakhogy felnőttkorban ez már megbocsájthatatlan és életveszélyes. Ugyanis a háború és ártatlanok meggyilkolása már nem gyerekkori csínytevés, hanem bűnös és alávaló cselekedet. Szörnyű azt látnom, hogy Európa sok vezetője ezt tartja felnőttes értelmes célnak? Felháborító és vérlázító, hogy ez ellen igazán csak a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök tiltakozik és harcol minden erővel és érveléssel. Mit tehet az a szegény ukrán hétköznapi ember, ha a magát a nép szolgájának nevező országvezető a világ leghatalmasabb (eddig még, de már nem sokáig) katonai erejét szeretné kérni, hogy folytassa a háborút, és még több vért és pusztítást okozzon a hazájuk földjén. Ennél már csak az érthetetlenebb és mélységesen elítélendő, hogy a nyugati és brüsszeli vezetők – akiknek talán elment a józan eszük? – is ezt az utat tartják jónak és támogatják. Kivéve Orbán Viktort és a hazai jobboldali politikusokat, valamint a magyar nemzetet, akik tűzszünetet, békét és megegyezést szeretnének, ellentétben a velük ellenkezésben ténykedő és veszekedést, káoszt, háborút eredményező ostobákkal szemben. Igen az egész nemzetet gondolom, tudom – és főleg bízom benne –, hogy mindenki a nyugalmat, biztonságot akarja a JÓZAN ÉSZ SZERINT és akaratával a BÉKÉT elérni és fenntartani mindörökké. Ezt pedig úgy tudják eléri, ha minden honfitársunk elmegy szavazni, még az is, aki eddig nem ment el sohasem, és a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjelöltjeire szavaz, hogy elérhessünk minél több békét, biztonságot, és JÓZAN ÉSSZEL gondolkodó politikusok legyenek Brüsszelben, akik döntenek a sorsunk felől életről és nem halálról, békéről és nem háborúról.

Szerző: Bodnár Attila