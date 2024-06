A szombat baljósan indult, az éjjeli felhőszakadást reggel újabb tartós zivatar követte. Lepsényre négyszer csapott le az eső ezen a napon, de a nagyközség leglyukasabb, legrondább fazeka jelenlétével meghátrálásra kényszerítette az égieket.

A kedvezőzlen időjárás sem tántorította el a legkitartóbb „mesterszakácsokat”, hogy elkészítsék kötelező feladatként ezúttal a sertéspörköltjüket. Tíz csapat versenyzett a bográcssoron a lyukas fazekakba rejtett ajándékcsomagokért és az óriási fakanalakért.

Aztán az első piték is megérkeztek. A „cukrászok” tizenegy süteményt neveztek a megmérettetésre: volt köztük málnás, hagyományos magyar almás, szilvás, almás-szuflés, cseresznyés, citromos-meggyes és ősi recept alapján készült szentgyörgyi cseresznyés pite is. A szervezők új viadalt hirdettek: a községi könyvtár tulajdonában lévő mintegy 100 éves kéziratos receptgyűjteményből a Radnai meggyes pitét is meg lehetett sütni.

Látványtánc

Fotó: Borsos György

A zsűri a Lepsény legjobb pihe-puha pitéje címet Kálmánné Kovács Éva málnás pitéjének ítélte. Második lett Seper Tóth Csilla hagyományos magyar almás pitéje, míg harmadik Lángi Viktória citromos-meggyes felhő fantázianevű pitéje.

Az első alkalommal meghirdetett, a Roland nővérek receptgyűjteményéből származó pitét, a Radnai meggyes pitét hárman sütötték meg. Ugyanazokat az összetevőket kellett felhasználni, mint anno, követve az eredeti utasításokat. A nyertes alkotás Berta Józsefné Marika pitéje lett.

A sertéspörköltek viadala izgalmasra sikeredett, hiszen az egyes csapatok között csak egy-két pont volt az eltérés. Idén az ítészek nem találtak kirívó hibát az elkészült pörköltekben, a minimális különbség a fűszerezés, illetve a tálalás marketingjéből adódott. A 2024-es esztendő legjobb sertéspörköltjét a Lepsényi Szociális Szövetkezet gárdája főzte, megelőzve a Konyhatündérek és a Gera Faiskola alakulatát. A győztes éteknek, Rozikáék ínycsiklandó pörköltjének még a fellépő Desperado együttes tagjai sem tudtak ellenállni, hálát adva az égieknek, hogy Lepsénybe irányította őket.