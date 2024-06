Mint arról néhány héttel ezelőtt írtunk, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány kezdeményezésére gyermek elsősegély táblák készültek, amelyek vármegyénként 100-130 játszótéren nyújtanak segítséget a szülőknek. Ilyen tábla került ki nemrég Sárszentmihályra is, az iskola mögötti játszótérre, amely amolyan iránymutatóként szolgál a szülőknek, hogy mit kell tenniük kisebb, illetve nagyobb baleseteknél a mentők kiérkezéséig. Ahogy az az önkormányzat közösségi felületén is olvasható a Masterplast is támogatta a táblák kihelyezését. Első körben a játszótérre helyeztek ilyen táblát, de tervben van még, hogy az oktatási intézményekbe is kerülnek.

