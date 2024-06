A fehérvári önkormányzat két ütemben megkezdte a Gáz utcai garázssor útburkolatának felújítási munkáit. A folyamatban lévő első ütemben a garázssor északi, Rákóczi utca felőli szakasza kerül felújításra, melybe beletartoznak a Rákóczi utca 31- 41. társasházak előtti parkolók feltáró útjai is – tájékoztatta a feol.hu-t a székesfehérvári önkormányzat Közlekedési Irodája. A munkafolyamat során térkőburkolattal átépítik a garázssoron található üzletek előtti járdaszakaszt, valamint a garázsok megközelítését biztosító burkolatot is. Az átépítéssel – ígérik – megoldódik a terület csapadékvíz-elvezetési problémája. És, nem mellesleg, az útszakaszhoz csatlakozó járdaszakaszokat is akadálymentesítik. A munkavégzés a terveknek megfelelően halad – tették hozzá, ahogy azt is: a munkálatokkal június 18-ig végeznek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A folyamatban lévő ütemben a szegély- és térkőépítési, az alapozási, és a csapadékvíz-elvezetési munkák már elkészültek, továbbá az aszfaltozási munkák mértéke is már meghaladta az 50 százalékos készültségi szintet. Az időjárási körülmények függvényében e hét második felére tervezi a kivitelező a befejező szakaszon az aszfaltozási munkákat, melyet követően az átadásig már csak a befejező területrendezési munkálatokra van szükség.

A második ütem felújítási munkáinak fedezete – tudtuk meg –, az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, a beruházást a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – várhatóan még idén – lehet majd megkezdeni.