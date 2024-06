Az idén tizenhat csapat jelentkezett a gasztronómiai erősségével hírt szerzett túró-pörkölt fesztiválra, s nemcsak a településről jöttek el főzni. Kis története van a dolognak, szomorú aktualitásával, szólt Szőlősy Attila baracskai polgármester az előzményekről. Az önkormányzat rendezésében sikeres falunapok és ünnepek történnek, de éppen négy éve azon tanakodtak, hogy valami sajátos ötlettel rukkoljanak elő. Radványi Zsolt tősgyökeres baracskaiként javasolta, hogy főzzenek olyasmit, amiben malacorr is van, ő evett már ilyet. Így született meg a túró-pörkölt elnevezés, hogy kicsit vicces és rejtélyes is legyen. Sajnos, Radványi Zsolt fájdalmasan korán tavaly elhunyt, emlékére a főversenyeseknek alapítottak egy Radványi-különdíjat, s megemlékeztek róla. A rendezvényeken a gasztronómia mellett mindig szerepelnek a helyi civilek is, egy kis kultúra, zene, egyéb programokkal, s különösen a gyerekeknek kedveznek nekik való szórakozással.

A képen a malacorr, amit tartalmaznia kellett minden ételnek

Fotó: Zsohár Melinda

A Makovecz-faluház udvarán, a tágas udvaron sorakoztak a bográcsok, üstök, szálltak a jó illatok. A helyieken kívül eljöttek főzni Kápolnásnyékről, Pettendről, Ráckeresztúrról, a húsvásárláshoz az önkormányzat is besegített. Az egyszerű pörkölt is kiváló, ha finom, bonyolítani is lehetett persze, de feltétel volt a malac orrának tálalható, ehető formában való elkészítése, belefoglalása az étekbe. Míg főtt az ebéd – mert mindenkit megkínáltak a végén, jóllakott a vendégsereg, addig folytak az események. Lézerharcot vezényeltek le a Pákozdi Emlékpark munkatársai Oláh László vezetésével, lézer-célbalövéssel színesítve. Traktortúrára vitték kis fahordóban a legkisebbeket, a sportpályán exatlonoztak, a martonvásári tűzoltók is akcióztak kicsit. Terep-rally volt délután, drift-autó bemutatóra hívta a technika szerelmeseit a helybéli Gál Dániel, megtuningolt járművével. Felállította a jurtát az Árpád Nemzetség Egyesület, amelynek vezetője, Galántai Gábor szintén drámai váratlansággal hunyt el élete virágjában. Az ő emlékét is megidézték e napon, folytatják a történelmi misszióját. Számos civil szervezet – tánccsoport, énekesek – léptek fel a faluház szabadtéri színpadán, nem utolsósorban Kolumbán Ottilia háziorvos, alpolgármester szervező és összetartó tevékenységének köszönhetően. Szőlősy Attila polgármester szerint várakozáson felül sikerült a fesztiválnap, s az ég is rámosolygott a baracskaiakra, egy csepp eső sem esett sötétedésig.