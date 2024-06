Az alkalmazott készítmény a Deltasect Plus 1,2 ULV nevű szúnyogirtó szer vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. Ez a készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig pár óra alatt le is bomlik, derül ki Gárdony város közösségi oldaláról.

A lakosság részére azt tanácsolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszert és/vagy ruhákat gyűjtsék össze vagy takarítsák le.

A kezelés idejére, illetve az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat és ajtókat zárva tartani, valamint a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket kikapcsolni.

A kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket is érdemes fogyasztás előtt megmosni. Az ingatlantulajdonosoknak pedig ajánlott, hogy szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli vízgyülemeket.

