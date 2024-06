A rangos sporteseményt a szegedi Szent Gellért Fórum sportkomplexumban rendezték meg június 4-én. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezésben megtartott sportrendezvényen 18 csapat indult az ország minden részéből, köztük a Fejér Vármegyei RFK teamje is.

A Fejér VMRFK ezüstérmes csapata

Fotó: CSCS VMRFK

A legjobb összeállításában pályára lépő csapatunk az utóbbi években sikeresen szerepelt a különböző szintű labdarúgó tornákon. Legutóbb a Készenléti Rendőrség Hősei Emléktornán értek el második helyezést, így eséllyel indultak a mostani sportversenyen is. Focistáink most is hozták a formájukat, s a bajnoki címért vívott döntőben a Békés VMRFK válogatottja ellen léptek pályára. A rendes játékidőben elért 0:0-ás eredmény után csak a büntetők rúgásában maradtak alul. Így a rendőrségi bajnokság ezüstérmesei lettek, s a dobogó második fokáért járó serleget is kiérdemelték. A bajnok békésieken kívül dobogósok és bronzérmesek lettek a házigada Csongrád-Csanád VMRFK focistái. Az első hat csapat továbbjutott a Belügyminisztérium Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságára, amelyet 2024-ben Budapesten rendeznek meg.