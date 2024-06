Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Varga Tünde Nádasdladány polgármestere és polgármester jelöltje volt, aki őszintén mesélt a településhez való ragaszkodásról is "Tősgyökeres nádasdladányiként nekem nagyon fontos, hogy érezzem a gyökereimet, ott éljek, abban a közösségben dolgozzak, ahová tartozom. Itt voltam kisgyermek, majd felnőtt nő, és itt váltam anyává, majd nagymamává. A Nádasdy kastélyt kisgyermek korom óta látogatom, mintha haza mennék, hiszen ott jártam óvodába. A parkban minden fát ismerek, hiszen ott sétáltunk naphosszat akkori szerelmemmel is, aki jelenleg is a férjem, gyermekeim édesapja, és a legjobb társ, akit az ember kívánhat maga mellé."